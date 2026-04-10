China lanzó ambicioso plan para integrar la IA en todos los niveles educativos

China presentó este viernes un plan de acción para "empoderar" la educación mediante inteligencia artificial (IA), con el que pretende integrar esta materia en la formación de estudiantes desde la escuela a la universidad, así como utilizarla como ayuda para "reducir la carga" del profesorado.

El documento, presentado por el Ministerio de Educación y recogido por medios locales, busca adaptar el talento de alto nivel a "la era inteligente" y refuerza la apuesta del país por el desarrollo de esta tecnología, considerada como un motor de modernización económica.

El plan promueve la integración total de esta materia en los sistemas curriculares locales para primaria y secundaria, así como convertirla en una asignatura básica general en las universidades.

Igualmente, se desarrollarán materiales didácticos adaptados a distintas disciplinas y especialidades, bajo la garantía que todos los estudiantes adquieran unos conocimientos fundamentales.

También propone un ajuste de la oferta académica en función de la modernización del tejido industrial y la creación de nuevas titulaciones adaptadas a tecnologías emergentes, nuevas industrias y nuevos modelos de negocio.

En cuanto a la mejora de las competencias del profesorado, indica que se aplicarán sistemas de enseñanza inteligentes a lo largo de todo el proceso educativo con el fin de reducir la carga de trabajo de los docentes y mejorar su eficiencia.

Otras de sus funciones serán dar apoyo al profesorado en la gestión de tareas mediante la corrección inteligente, sistemas de preguntas y respuestas o tutorías, así como utilizar esta herramienta para analizar los comportamientos en el aula y mejorar la calidad de la enseñanza.

El Ministerio de Educación indicó que para 2030 China aspira a establecer un sistema integral de educación en IA que abarque todos los niveles educativos y se extienda al conjunto de la sociedad.

En el nuevo plan quinquenal (2026-2030) del gigante asiático, aprobado a mediados de marzo, ya se daba un énfasis especial a esta tecnología como motor de modernización económica con metas como "fortalecer la combinación de la IA con la innovación científica y tecnológica" o "aprovechar la posición dominante en las aplicaciones industriales de la IA" del país.