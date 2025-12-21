Después de 35 años, McDonald's está en todas las provincias de China continental

El gigante de la comida rápida McDonald's abrió este fin de semana sus primeros restaurantes en la región autónoma hui de Ningxia, en el noroeste de China, y en la provincia de Qinghai, con lo que extendió la presencia de la marca a todas las regiones provinciales de la parte continental china.

El sábado, McDonald's anunció su llegada a Yinchuan, la capital de Ningxia, con la apertura de tres restaurantes en los distritos de negocios centrales de la ciudad.

La primera sucursal de McDonald's en Qinghai fue inaugurada el domingo en el Nuevo Distrito Haihu de Xining, la capital provincial. El restaurante que da servicio directo al automóvil abarca una superficie de más de 700 metros cuadrados y tiene más de 200 sillas.

En octubre de 1990, McDonald's entró de manera oficial al mercado de la parte continental china, con la apertura de su primer restaurante en Shenzhen, en la provincia meridional de Guangdong. En 2017, la compañía formó una asociación estratégica con CITIC Limited, CITIC Capital y Grupo Carlyle.

Datos de McDonald's China muestran que hasta noviembre de 2025, McDonald's había abiertos más de 7.500 restaurantes en más de 280 ciudades a nivel de prefecturas en la parte continental china, con lo que da trabajo a más de 200.000 personas.