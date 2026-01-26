Esta semana conversamos con el director del Instituto Milenio de Oceanografía, Osvaldo Ulloa, quien es parte de la tripulación que viajó a bordo del navío chino Tan Suo Yi Hao para explorar la Fosa de Atacama.

También supimos de la Fiesta de la Primavera que se realizó en el Parque O'Higgins este fin de semana junto a uno de sus organizadores, el profesor de Shaolin Jorge Segura.

Y como cada semana, Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, nos trajo más historias sobre China. En esta oportunidad hizo un recorrido por la numerología en el gigante asiático.

