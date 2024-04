El erizo fresco chileno llega por primera vez a Shenzhen, en China

Un total de 10 piezas con 93 kilogramos de erizos de mar chilenos refrigerados llegó recientemente por vía aérea desde Santiago de Chile hasta el aeropuerto de la ciudad meridional china de Shenzhen, donde las aduanas aeroportuarias, dependientes de la aduana de la ciudad, realizaron los trámites de inspección, en lo que representa la primera vez que este producto del país sudamericano arriba a Shenzhen.

Los erizos de mar chilenos son de un color amarillo dorado, ricos en aminoácidos y ácidos grasos, y poseen lenguas grandes y gruesas con un ligero dulzor y una intensa frescura que ofrecen una sensación granulosa. Por su delicioso sabor y su alto valor nutritivo, han sido apreciados por consumidores de todo el mundo. Sin embargo, debido a las condiciones relativamente exigentes para su conservación y transporte, su exportación a larga distancia se ha enfrentado durante mucho tiempo a múltiples retos.

Con el fin de mejorar la eficiencia de su movilización al tiempo que se garantice su calidad, la aduana del Aeropuerto Internacional Bao'an de Shenzhen trabajó activamente con empresas y otras partes relacionadas para formular un plan que permitiera acelerar todo el proceso, desde la descarga, el almacenamiento y la manipulación de la carga hasta la inspección y la emisión de certificados.

"El proceso desde el arribo hasta el despacho de aduanas duró solo cuatro horas. Se recibieron 48 kilogramos, como peso neto, de erizos chilenos, con el principal objetivo de observar cómo funcionan en el mercado. El plan posterior es hacer que lleguen más de dos veces por semana, con 500 kilogramos de lenguas de erizo refrigeradas cada vez, de manera que el suministro pueda cubrir el mercado nacional", afirmó Zhang Lei, gerente general de Shenzhen Lift Import and Export Co., Ltd.

En los dos primeros meses de este año, el volumen total de importaciones en cadena de frío a través de la aduana del aeropuerto de Shenzhen alcanzó las 5.135 toneladas, de las cuales 3.400 correspondieron a alimentos acuáticos congelados, principalmente salmón, mero y atún, con un aumento interanual del 14 por ciento.

En aras de facilitar el ingreso desde el extranjero de alimentos de la cadena de frío, las aduanas del terminal aéreo continúan en su empeño de mejorar la eficacia de la inspección.

"Hemos abierto una vía rápida para la importación de productos de la cadena de frío, la aplicación de la declaración aérea, la declaración prioritaria y la inspección prioritaria, al igual que otros modos operativos para que estos productos puedan ser controlados, revisados y liberados a su llegada. Con esto se busca lograr un despacho de aduanas rápido y garantizar la calidad de los productos refrigerados y frescos", explicó Li Bing, encargado de supervisión del Parque Logístico de Aduanas del aeropuerto.