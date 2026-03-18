Exdirector de Presupuestos: Un ajuste parejo de 3% en los ministerios es desconcertante y caprichoso

Sergio Granados, exdirector de Presupuestos en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), analizó en Cooperativa el ajuste fiscal propuesto por la Administración de José Antonio Kast y calificó el recorte del recorte del 3 por ciento del presupuesto de todos los ministerios como "desconcertante" y "caprichoso".

En conversación con Lo Que Queda del Día, el economista cuestionó la rigidez de la medida detallada en el oficio del Ministerio de Hacienda, dirigido por Jorge Quiroz.

"Lo que hemos visto en el oficio es que es una rebaja pareja, transversal, subtítulo por subtítulo, y es un poquito desconcertante porque ya llevamos un trimestre de ejecución del Presupuesto 2026. Es preocupante y espero que no sea tan rígida (la medida que), para nosotros, es muy inflexible", cuestionó la otrora autoridad.

"Yo hubiese esperado una instrucción un poco más flexible, que se buscara primero que se determinara cuánto hay que rebajar, porque esta cifra del 3 por ciento parece como caprichosa: son 2.700 millones de dólares que, si tú le rebajas a Educación, tienes que afectar las subvenciones, la gratuidad; si le rebajas el 3 por ciento al Ministerio del Trabajo, tienes que afectar las pensiones", explicó.

"Hay criterios muy subjetivos"

Granados también apuntó a la motivación del Ejecutivo para justificar la aplicación de la medida: "Hay criterios muy subjetivos que hablan del 'abuso' o del 'mal uso de recursos', (aunque) hay otros que sí son objetivables, que están entre la letra G y la letra L, que tiene que ver con los contratos y las inversiones que no se han hecho todavía", puntualizó.

"Pero me preocupa esa sensación de que hay un abuso generalizado de los funcionarios, en este caso de los administradores del aparato (público), pero luego te vas a encontrar con que no es así, entonces no vas a poder rebajar. Hay complicaciones respecto de la aplicación", aseguró

"Tengo la impresión de que, o se hace más flexible (el ajuste) para lograr la cifra que se pueda lograr, o va a haber que revertir muchas de las medidas. Por ejemplo, al Ministerio de Salud, peso que le rebajes a Salud se lo tienes que devolver el doble", indicó el experto.

"El voluntarismo conduce por malos caminos"

Al ser consultado respecto a si el ajuste fue más bien técnico o ideológico, el exdirector de Presupuestos fue tajante: "Es voluntarismo, pero a veces el voluntarismo conduce por malos caminos", respondió.

"Hay que estar más proclive a aceptar que la realidad no la podemos cambiar como queramos, independientemente de que haya una predisposición a decir que el gasto es muy alto", puntualizó.

Granados también apuntó a realizar una revisión exhaustiva de los gastos del Presupuesto para evaluar una medida eventualmente aplicable: "Nosotros hicimos ese trabajo en la comisión y llegamos a la conclusión de que se podrían trabajar 2.500 millones de dólares en cuatro años, en forma pausada y en forma gradual", afirmó.

"Pero hacer una rebaja brutal de 4.000 millones de dólares para mí es muy complejo. No digo que no se pueda hacer por decreto, pero la realidad va a demostrar que van a tener que revertirse algunas medidas", concluyó.