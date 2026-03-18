En medio de la controvertida decisión del Gobierno de Kast de retirar 43 decretos medioambientales de la Administración Boric, el director de la Wildlife Conservation Society (WCS) Chile, Diego Flores, aseguró en Cooperativa que la ciudadanía espera que los proyectos de inversión se complementen con la protección de la flora y fauna.

"La gente no entra en la dicotomía de tener trabajo o cuidar su territorio. Es súper válido que la gente democráticamente elija a sus autoridades con una promesa de crecimiento económico, trabajo, seguridad, etcétera... pero también está muy atenta a que no le deterioren su entorno", advirtió en Lo que Queda del Día.

Citando sus experiencias cuidando el patrimonio natural de Chile, Flores afirmó que en todo el país, sean zonas que tengan "megabiodiversidad" o no, se ha encontrado con poblaciones que "también exigen protección".

En ese sentido, prevé que durante este periodo, "la ciudadanía va a estar vigilante respecto del ejercicio de continuidad en la función pública. O sea, la gente no espera que todo se detenga porque cambie un Gobierno, sino que sigue demandando trabajo y seguridad, pero también entornos saludables".

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