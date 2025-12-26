El pronombre chino de género neutro podrá escribirse en dispositivos tras ser añadido a Unicode

El estándar global Unicode ha incorporado oficialmente un pronombre chino de género neutro, un hito que permitirá a las personas no binarias y de la comunidad LGBTQ+ escribir su identidad en teclados de teléfonos y computadoras.

Este carácter, que se estiliza visualmente con una "X" junto al componente tradicional del pronombre chino (X也), fue creado originalmente por comunidades intersexuales y no binarias hace casi una década, pero su uso se veía limitado por la imposibilidad técnica de digitalizarlo en sistemas operativos estándar.

Según reporta CNN, la inclusión en Unicode es vista como un acto de reconocimiento y legitimidad para quienes no se sienten representados por los pronombres binarios tradicionales (él/ella), los cuales se diferenciaron en China recién a principios del siglo XX bajo influencias occidentales.

Hasta ahora, muchos usuarios recurrían al uso de las letras latinas "TA" para evadir el género en la escritura, una solución que resultaba "insatisfactoria" por no pertenecer al sistema de caracteres chino.

Para activistas como Siufung Law, este cambio representa la validación de que las identidades no binarias existen y no están "borradas" de la cultura o la historia.

Aunque el proceso de implementación en los teclados de gigantes tecnológicos como Apple o Google podría tardar algunos años, la estandarización asegura que el carácter ya no sea una invención "no oficial", sino parte integrante de la gramática digital global.