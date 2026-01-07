El turismo interno chino registra un aumento de visitantes en el inicio de 2026

El turismo interno en China registró un aumento de visitantes durante el festivo de Año Nuevo, celebrado entre el 1 y el 3 de enero, según datos difundidos por autoridades locales y plataformas del sector, en un periodo marcado por los desplazamientos de corta distancia y una elevada actividad en destinos urbanos y culturales.

Diversas provincias informaron de incrementos en la afluencia a atracciones turísticas, museos y espacios de ocio. En Shanghái, la oficina municipal de Cultura y Turismo señaló que la ciudad recibió más de 6,8 millones de visitantes durante los tres días, con un consumo turístico que superó los 12.200 millones de yuanes (unos 1.750 millones de dólares), impulsado por actividades culturales y rutas de corta duración organizadas con motivo del inicio del año.

En el sur del país, el departamento provincial de Cultura y Turismo de Guangdong estimó la llegada de cerca de 17,9 millones de visitantes, con un aumento interanual medio diario superior al 30%, y unos ingresos turísticos próximos a los 10.000 millones de yuanes (unos 1.430 millones de dólares), según datos preliminares.

Las autoridades de Jiangsu, en el este de China, informaron de más de 19 millones de visitas en puntos de seguimiento como grandes atracciones y museos, con un crecimiento diario de dos dígitos.

En esta provincia, el aumento de viajeros procedentes de otras regiones contribuyó de forma significativa al gasto turístico total.

En el centro y suroeste del país, provincias como Henan y Sichuan también registraron un incremento de visitantes en enclaves turísticos y espacios culturales, con una demanda concentrada en viajes locales y de media distancia, así como en actividades invernales y visitas a museos, según datos de los departamentos provinciales.

La movilidad durante el festivo se vio respaldada por la red de transporte. El grupo ferroviario estatal chino informó de que los ferrocarriles transportaron más de 48 millones de pasajeros durante el periodo vacacional, coincidiendo con la entrada en servicio de nuevas líneas y estaciones inauguradas a finales de 2025.

Plataformas del sector turístico indicaron asimismo un aumento de las reservas en destinos nacionales durante el festivo, mientras que algunas ciudades informaron de un mayor flujo de visitantes extranjeros, en vísperas del principal periodo anual de viajes en China, el Año Nuevo lunar, previsto para febrero.