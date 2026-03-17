Caso Ojeda: Declaración de Maduro dependerá de su disposición a cooperar

Como "muy positiva" calificó el fiscal nacional, Ángel Valencia, su reunión con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, a quien solicitó la posibilidad de interrogar al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre el rol del gobierno de ese país en el crimen del exteniente Ronald Ojeda.

La cita se extendió por cerca de 45 minutos y en ella se acordó el envío de un cuestionario, el que será elaborado por el fiscal Héctor Barros y su equipo.

Valencia comentó que "la fiscal Bondi, en compañía de su equipo, nos transmitió la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a seguir cooperando en el esclarecimiento del homicidio del teniente Ronald Ojeda, no solo considerando la solicitud que efectuaremos de poder solicitar declaración a Nicolás Maduro, que por lo demás depende también de la disposición de Maduro de poder cooperar, sino que en poder aportar toda la información, antecedentes y evidencia que ellos vayan recopilando en las investigaciones".

"Es una respuesta muy favorable, muy positiva, nos vamos muy contentos con eso", añadió.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que "es una buena noticia para Chile que las autoridades de Estados Unidos colaboren con el Ministerio Público nacional en el combate contra el crimen organizado. El señor fiscal nacional ha concurrido a Estados Unidos para ver la posibilidad de que Nicolás Maduro preste declaración en el marco del caso por el homicidio del exteniente Ronald Ojeda, lo que definitivamente dependerá de que el exgobernante venezolano acepte hacerlo".

"Por cierto que le deseamos al fiscal nacional, don Ángel Valencia, el mayor de los éxitos en su cometido, a objeto de que en definitiva los tribunales de justicia puedan establecer las responsabilidades penales que correspondan", agregó.

Maduro, que fue detenido por Estados Unidos el 3 de enero pasado, se encuentra recluido en una prisión federal en Brooklyn a la espera de un juicio en su contra.