Las claves del plan verde de Xiamen: manglares, parques urbanos y más áreas verdes

Con plantación de manglares, adopción de áreas verdes y nuevos proyectos de forestación urbana, la ciudad de Xiamen celebró el Día del Árbol en China, reforzando su estrategia para ampliar las áreas verdes urbanas y consolidar su modelo de ciudad ecológica costera.

Las iniciativas incluyeron jornadas de voluntariado ambiental, programas comunitarios de adopción de árboles y proyectos de paisajismo urbano. Estas acciones forman parte de un plan más amplio que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y avanzar en la construcción de una "ciudad jardín" frente al mar.

Manglares: restauración ecológica en la costa

Una de las actividades principales se realizó en el Parque de Manglares de Xiatanwei, considerado el mayor parque ecológico de manglares restaurados artificialmente en la provincia de Fujian.

Más de 80 voluntarios participaron en la plantación de jóvenes manglares en las zonas de marisma del parque, trabajando directamente en el barro para cavar, instalar plántulas y reforzar el ecosistema costero.

La restauración de manglares es clave para la ciudad, ya que estos ecosistemas ayudan a proteger el litoral, conservar la biodiversidad y absorber carbono, convirtiéndose en una pieza importante del plan verde de Xiamen.

Participación ciudadana y adopción de áreas verdes

Otra de las iniciativas destacadas se desarrolló en el Jardín Botánico de Xiamen, donde se organizó una actividad de adopción de árboles y espacios verdes.

En la jornada participaron 38 instituciones, familias e individuos, quienes adoptaron:

3.500 metros cuadrados de áreas verdes

187 árboles

El objetivo es involucrar a la comunidad en el cuidado de los parques y fortalecer la conciencia ambiental en la ciudad.

Parques urbanos y nuevos espacios públicos

El plan verde de Xiamen también contempla la expansión y mejora de los parques urbanos.

En el Parque Beihu del lago Haicang, por ejemplo, se renovó un espacio de 25.000 metros cuadrados mediante la apertura de nuevas áreas verdes, la optimización de senderos peatonales y la incorporación de plazas de actividades para los vecinos.

Al mismo tiempo, parques como Huweishan y el Parque Rural Dashanping comenzaron a recibir visitantes con la llegada de la floración primaveral, invitando a los ciudadanos a disfrutar de la naturaleza dentro de la ciudad.

Corredores verdes y "parques de bolsillo"

En los últimos años, Xiamen ha impulsado un modelo urbano basado en la cercanía de los espacios verdes.

En 2025, la ciudad construyó o renovó 74,66 kilómetros de corredores verdes urbanos, además de inaugurar 20 parques de bolsillo en distintas comunidades.

Estos pequeños parques permiten que los residentes puedan "abrir la ventana y ver verde, salir de casa y entrar al parque", una idea cada vez más presente en la planificación urbana de China.

Más áreas verdes que los estándares nacionales

Actualmente, Xiamen cuenta con indicadores ambientales que superan los estándares nacionales de ciudades ecológicas en China.

Entre ellos destacan:

19.941,84 hectáreas de áreas verdes urbanas

40,35% de tasa de áreas verdes en zonas urbanizadas

44,38% de cobertura vegetal

14,82 metros cuadrados de parques por habitante

Estas cifras reflejan el avance del plan verde de Xiamen y su apuesta por integrar naturaleza y desarrollo urbano.

Las metas del plan verde de Xiamen para 2026

Para este año, la ciudad proyecta continuar ampliando su infraestructura verde con nuevas iniciativas ambientales.

Entre los objetivos destacan:

Plantar árboles en 1.438 mu (aprox. 96 hectáreas)

Realizar manejo forestal en 9.519 mu (aprox. 635 hectáreas)

Construir o renovar 100 hectáreas de áreas verdes urbanas

Crear 20 parques de bolsillo

Implementar 30 proyectos de vegetación vertical

Construir 13 kilómetros de corredores verdes

Con estas acciones, la ciudad busca consolidar una "sala de recepción ecológica internacional" frente al mar, con paisajes verdes y flores durante todo el año.