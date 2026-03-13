Las claves del plan verde de Xiamen: manglares, parques urbanos y más áreas verdes
La ciudad costera china celebró el Día del Árbol con plantación de árboles, adopción de áreas verdes y nuevos corredores ecológicos.
La ciudad costera china celebró el Día del Árbol con plantación de árboles, adopción de áreas verdes y nuevos corredores ecológicos.
Con plantación de manglares, adopción de áreas verdes y nuevos proyectos de forestación urbana, la ciudad de Xiamen celebró el Día del Árbol en China, reforzando su estrategia para ampliar las áreas verdes urbanas y consolidar su modelo de ciudad ecológica costera.
Las iniciativas incluyeron jornadas de voluntariado ambiental, programas comunitarios de adopción de árboles y proyectos de paisajismo urbano. Estas acciones forman parte de un plan más amplio que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y avanzar en la construcción de una "ciudad jardín" frente al mar.
Una de las actividades principales se realizó en el Parque de Manglares de Xiatanwei, considerado el mayor parque ecológico de manglares restaurados artificialmente en la provincia de Fujian.
Más de 80 voluntarios participaron en la plantación de jóvenes manglares en las zonas de marisma del parque, trabajando directamente en el barro para cavar, instalar plántulas y reforzar el ecosistema costero.
La restauración de manglares es clave para la ciudad, ya que estos ecosistemas ayudan a proteger el litoral, conservar la biodiversidad y absorber carbono, convirtiéndose en una pieza importante del plan verde de Xiamen.
Otra de las iniciativas destacadas se desarrolló en el Jardín Botánico de Xiamen, donde se organizó una actividad de adopción de árboles y espacios verdes.
En la jornada participaron 38 instituciones, familias e individuos, quienes adoptaron:
El objetivo es involucrar a la comunidad en el cuidado de los parques y fortalecer la conciencia ambiental en la ciudad.
El plan verde de Xiamen también contempla la expansión y mejora de los parques urbanos.
En el Parque Beihu del lago Haicang, por ejemplo, se renovó un espacio de 25.000 metros cuadrados mediante la apertura de nuevas áreas verdes, la optimización de senderos peatonales y la incorporación de plazas de actividades para los vecinos.
Al mismo tiempo, parques como Huweishan y el Parque Rural Dashanping comenzaron a recibir visitantes con la llegada de la floración primaveral, invitando a los ciudadanos a disfrutar de la naturaleza dentro de la ciudad.
En los últimos años, Xiamen ha impulsado un modelo urbano basado en la cercanía de los espacios verdes.
En 2025, la ciudad construyó o renovó 74,66 kilómetros de corredores verdes urbanos, además de inaugurar 20 parques de bolsillo en distintas comunidades.
Estos pequeños parques permiten que los residentes puedan "abrir la ventana y ver verde, salir de casa y entrar al parque", una idea cada vez más presente en la planificación urbana de China.
Actualmente, Xiamen cuenta con indicadores ambientales que superan los estándares nacionales de ciudades ecológicas en China.
Entre ellos destacan:
Estas cifras reflejan el avance del plan verde de Xiamen y su apuesta por integrar naturaleza y desarrollo urbano.
Para este año, la ciudad proyecta continuar ampliando su infraestructura verde con nuevas iniciativas ambientales.
Entre los objetivos destacan:
Con estas acciones, la ciudad busca consolidar una "sala de recepción ecológica internacional" frente al mar, con paisajes verdes y flores durante todo el año.