Remar para sanar: el poder del Bote Dragón en sobrevivientes de cáncer

Detrás de las coloridas embarcaciones y el ritmo sincronizado de las palas, el movimiento de Bote Dragón para mujeres sobrevivientes de cáncer de mama esconde una profunda base científica y un poder transformador.

Más que una simple actividad física, se trata de una "rehabilitación integral" que aborda el bienestar físico, emocional y social de sus participantes.

Mónica Hernández Carreño, presidenta de la Federación de Canotaje y pionera del movimiento en Chile, explicó a Efecto China que todo se remonta a los estudios del doctor Don McKenzie, "un médico canadiense que en el año 96 realizó los estudios y descubrió que la mejor rehabilitación física para las remadoras rosas es practicar el bote de dragón", explicó.

Uno de los aportes más significativos de esta práctica es la prevención y manejo del linfedema, una complicación común tras la extirpación de ganglios axilares.

Hernández detalló que "con esta mecánica de movimiento (...) evitas el linfedema porque el brazo, al moverse de esa manera, realiza un bombeo natural que produce un drenaje linfático". Además, mejora la movilidad articular, el rango de movimiento, la fuerza, el tono muscular y la capacidad cardiovascular.

Una "tribu maravillosa" que sana

El aspecto comunitario es igual de importante. Al ser un deporte de equipo, se crean lazos únicos entre mujeres que han vivido experiencias similares.

"Se crean lazos de hermandad, de comunidad, de sentido de pertenencia. Es una tribu maravillosa", afirma Hernández.

Esta red de apoyo es fundamental para fortalecerse emocionalmente, compartir esperanzas y enfrentar el proceso de recuperación juntas.

La conexión con la naturaleza y la alegría de la práctica también contribuyen a la sanación, al punto que muchas participantes han sido dadas de alta de diagnósticos de depresión.

La rehabilitación, asegura Hernández, se extiende incluso a las familias, que ven a sus seres queridos recuperar la alegría y la vitalidad. Como resume una poderosa frase adoptada por el movimiento: "Los médicos curan el cáncer, pero los dragones curan el alma".

El sueño mundialista

El movimiento de Bote Dragón para sobrevivientes de cáncer de mama en Chile no se detiene y ya tiene la vista puesta en un objetivo ambicioso: el Campeonato Mundial de la disciplina que se realizará en Francia en 2026.

Mónica Hernández, presidenta de la Federación Chilena de Canotaje, anunció que el plan es llevar una delegación masiva.

"El objetivo principal es poder ir el próximo año al Campeonato Mundial (...) vamos con 96 mujeres chilenas a levantar la bandera de Chile en ese campeonato mundial que se va a realizar en Francia", declaró con entusiasmo.

El principal desafío para cumplir este sueño es el financiamiento. Según Hernández, cada deportista necesita recaudar 4 millones de pesos para cubrir los costos. Por ello, ya están trabajando en una intensa campaña de búsqueda de recursos y auspiciadores.

"Lo que estamos haciendo es que vamos por las empresas, empresa por empresa (...) y les pedimos que nos colabore con un pasaje aéreo", explicó sobre la estrategia.

El crecimiento de la disciplina en el país es un motor clave para este proyecto. Actualmente, existen 18 equipos en Chile y el número sigue aumentando, con nuevas agrupaciones formándose en lugares como Colina y el Lago Rapel. Este impulso refleja el impacto de un movimiento que es universal, con más de 4.500 equipos en todo el mundo.

Mientras se preparan para el desafío internacional, la federación también continuará fomentando el deporte a nivel local. Próximamente se realizará otro festival en el Lago Colbún, enfocado en todas las categorías, especialmente en los niños, para seguir sembrando la pasión por el canotaje y el Bote Dragón en las nuevas generaciones.