Rusia alertó a EE.UU. por escalada en Venezuela y negó evacuación de su embajada en Caracas

Rusia transmitió a Estados Unidos su preocupación por las acciones llevadas a cabo contra Venezuela, afirmó este martes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Sin lugar a dudas. También quiero decirles que la labor se está llevando a cabo en los foros multilaterales y principalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, (...) al igual que se utilizan nuestros canales de diálogo con EE.UU.", declaró el diplomático en declaraciones a la agencia Interfax.

Riabkov lamentó que se esté produciendo una escalada de tensiones en torno a Venezuela, "lo que no inspira confianza en que el próximo año sea más estable y tranquilo que el anterior".

Por su parte, "los contactos con los estadounidenses abarcan diversos temas, aspectos y asuntos. No puedo decir que tengamos un diálogo específico sobre este tema, pero también se plantea durante los contactos de trabajo pertinentes", señaló en el adelanto de la entrevista, que se publicará íntegra este miércoles.

Rusia niega que haya ordenado la evacuación de su embajada en Venezuela

La mañana del martes Moscú negó que hubiese ordenado la evacuación de su embajada en Caracas en el contexto de las crecientes tensiones entre la nación caribeña y Estados Unidos.

"La información difundida por la agencia AP sobre la supuesta evacuación de la Embajada en Venezuela es mentira", zanjó un portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia en declaraciones a la agencia TASS.

Rusia, aliado estratégico de Venezuela, llamó además a no dejarse llevar por las provocaciones de Occidente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó esta semana que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería "inteligente" si dejara el poder.

Maduro, mientras tanto, respondió que a Trump le "iría mejor con el mundo" si "atendiera los temas" de su propio país.

Washington comenzó a presionar a Venezuela desde septiembre con escuadras navales cerca de aguas venezolanas y el hundimiento de lanchas de presuntos narcotraficantes, así como posteriormente con el bloqueo de petroleros en esta región.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió la pasada semana que la situación en torno al país latinoamericano es "potencialmente muy peligrosa".

"El presidente (Vladímir) Putin habló recientemente por teléfono con el presidente (Nicolás) Maduro. Por supuesto, hacemos un llamamiento a todos los países de la región para que actúen con cautela y eviten cualquier evolución impredecible de la situación", aseguró.