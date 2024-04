Terminó perforación de pozo geotérmico más profundo de China

La perforación del pozo de exploración geotérmica más profundo de China, Fushenre-1, fue finalizada en la provincia insular meridional de Hainan, alcanzando una profundidad subterránea de 5.200 metros, informó el lunes el gigante petroquímico chino Sinopec.

Según la compañía, este pozo ha marcado un nuevo récord como el más profundo de su tipo en el país.

La exitosa perforación permitió revelar el mecanismo de formación de la energía geotérmica en el sur del país. Además, ayudará a mejorar el desarrollo y la utilización a gran escala de los recursos geotérmicos en la región.

La energía geotérmica es una forma de energía renovable, estable y baja en carbono, con grandes reservas y una amplia distribución, explicó Guo Xusheng, geólogo jefe de Sinopec.

La empresa, que se dedica a explorar el desarrollo de la energía geotérmica, ha establecido casi 100 millones de metros cuadrados de capacidad de calefacción geotérmica y ha construido varios proyectos regionales para esta calefacción.

China's deepest geothermal exploration well, Fushenre-1, has completed drilling in the country's southern island province of Hainan, reaching a subterranean depth of 5,200 meters, China's petrochemical giant Sinopec said on Monday. (Video: CCTV) https://t.co/WNvBZb0pzY pic.twitter.com/i2eL9nvTSY