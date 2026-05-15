Anclar la certidumbre de las relaciones entre grandes potencias en una época turbulenta

Por: CGTN En Español

Tras varios años, Trump regresa a China para una visita oficial, y la cumbre entre los jefes de Estado de ambos países acapara la atención mundial. En la actualidad, el mundo sufre agitaciones geopolíticas, una débil recuperación económica y múltiples riesgos superpuestos. Ante un escenario internacional lleno de incertidumbre, la mayoría de los países anhelan que el diálogo entre las grandes potencias estabilice la situación global y trace una senda predecible para el desarrollo internacional. Este encuentro de alto nivel alberga la expectativa global de paz, estabilidad y cooperación.

La cita arrojó resultados positivos, y ambos mandatarios valoraron favorablemente los frutos de la negociación. El presidente Xi Jinping señaló: El planeta Tierra tiene espacio para China y Estados Unidos, y el éxito de cada uno representa una oportunidad para el otro. Desde la perspectiva china, ambos países saldrán ganando con la cooperación y perderán con el enfrentamiento; la cooperación es la única vía correcta para sus relaciones bilaterales. China aboga por el respeto mutuo, la convivencia pacífica y el beneficio mutuo, para definir una forma adecuada de relacionarse entre grandes potencias en la nueva era.

Por su parte, Estados Unidos también envió señales de buena voluntad. Trump manifestó que las relaciones sinoestadounidenses son trascendentales y que solo con el trabajo conjunto se podrán afrontar los grandes desafíos globales. Washington se compromete a mantener un diálogo constante con Pekín, gestionar las diferencias y profundizar la cooperación práctica.

La confianza mutua entre China y EE.UU. determina en gran medida la estructura geopolítica global. El mundo cuenta con civilizaciones diversas, intereses entrelazados y realidades nacionales distintas. La gran mayoría de los países rechaza verse obligados a tomar partido entre las dos potencias y se opone a la confrontación de bloques que fractura el orden internacional. Un orden multipolar saludable requiere el diálogo continuo y la confianza estratégica entre China y Estados Unidos. La estabilidad de sus relaciones garantiza un entorno internacional sereno y perspectivas de desarrollo estables, lo que responde al interés general de la comunidad internacional.

China posee una civilización milenaria, y su camino de desarrollo es el fruto inevitable de la evolución histórica y las necesidades de la época. Estados Unidos tiene sus propias tradiciones históricas y valores, pero debe respetar la diversidad civilizatoria y el derecho de cada nación a elegir su propia senda de desarrollo, sin imponer su modelo a terceros. Las diferencias en sistemas políticos, culturas y condiciones nacionales son permanentes y objetivas. Como reza el antiguo proverbio chino: El caballero convive con otros sin exigir la uniformidad. Tolerar las divergencias, mantener un diálogo sincero y fortalecer la confianza mutua es el camino sostenible. Retos globales como el cambio climático, el narcotráfico transnacional, la protección ambiental y la regulación ética de la inteligencia artificial exigen la colaboración conjunta de ambos países.

Este encuentro cumbre aporta una valiosa certidumbre a un mundo en turbulencia. Si ambos países se aferran al diálogo, gestionan sus diferencias y profundizan la cooperación, asumirán su responsabilidad como grandes potencias para estabilizar sus relaciones, salvaguardar la paz mundial y afrontar juntos los retos comunes de la humanidad.