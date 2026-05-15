Kast demanda "medidas concretas" a nueva directiva de Codelco liderada por Fontaine

El Presidente José Antonio Kast respaldó este viernes el nombramiento de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco y proyectó la importancia de avanzar en "medidas concretas" para el beneficio de la empresa minera estatal.

Fontaine, cuya trayectoria incluye haber sido convencional constituyente y un rol activo en debates económicos y previsionales, asume la dirección junto a otros nuevos integrantes: Luz Granier y Alejandro Canut.

Frente a las expectativas de estas designaciones, el Presidente Kast dijo esperar que los otros directores "tomen medidas muy concretas para potenciar Codelco, cosa que no se había hecho hasta ahora".

El Mandatario incluso recordó que el pasado presidente del directorio (Máximo Pacheco) "fue interpelado (...) porque nos mostraba una situación increíble de Codelco, no asumiendo ningún defecto en una empresa como la que tenemos, que es de todos los chilenos".

Fontaine, exconvencional constituyente, asume el cargo reemplazando a Máximo Pacheco, junto a nuevos directores como Luz Granier y Alejandro Canut. (FOTO: ATON)

La designación de Fontaine no ha estado exenta de críticas. El exministro de Hacienda Nicolás Grau arremetió contra el anunció y catalogó de "tremendo que hagan algo así con Codelco".

"En la derecha hay personas muy capacitadas que pudieron haber hecho un trabajo serio, a la altura de lo que significa ser la mayor productora de cobre del mundo", analizó la otrora autoridad en su cuenta de X.

Dudas por el "tremendo desafío" que asume Fontaine

Desde el Congreso, el diputado Cristián Tapia (bancada PPD), quien preside la Comisión de Minería de la Cámara Alta, le deseó "toda la suerte" a Fontaine y advirtió que enfrenta un "tremendo desafío".

Recordó que un informe preliminar de la auditoría interna realizada por Codelco detectó irregularidades que habrían contribuido a inflar la producción de diciembre de 2025.

"Esto obedece también a la mala gestión que hemos tenido en estos cuatro años, pero él se tiene que hacer acompañar por un presidente ejecutivo que sepa de minería. Fontaine es un economista, poco debe saber de minería", afirmó Tapia.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC), presidenta de la misma instancia en la Cámara Alta, dijo que "no voy a negar que existe preocupación".

"Uno de los temas que llama profundamente la atención es que no voy a negar la experiencia que tiene desde el punto de vista económico, de haber estado en distintos directorios de empresas privadas, pero ninguna ni cercana a la minería. Pero prefiero en esto tener la posibilidad de escucharlo en la Comisión de Minería", puntualizó.

Kast impulsa la inversión minera y nueva ley de patentes en Atacama

En paralelo, el Presidente Kast siguió este viernes con su visita a la Región de Atacama, con una agenda marcada por actividades vinculadas a la industria minera y al desarrollo económico del norte del país.

Una de las actividades de la visita presidencial fue su participación en el anuncio de una nueva inversión por parte de la minera Kinross. Este evento contó también con la presencia del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

Según destacaron desde el Ejecutivo, la inversión de Kinross es una señal positiva para la economía regional y nacional, dado que demuestra la capacidad del país para seguir siendo un polo atractivo para la actividad minera global.

En el cierre de su gira por la región, el Mandatario se trasladará al Sernageomin de Copiapó para encabezar la firma del proyecto de ley que busca simplificar y aportar certezas al régimen de patentes mineras.

Esta iniciativa legislativa busca brindar mayor claridad y estabilidad a las operaciones mineras, facilitando la inversión y el crecimiento del sector al simplificar procesos y reducir la incertidumbre jurídica.