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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Israel

Ejército israelí afirmó haber matado a más de 220 miembros de Hizbulá la última semana

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Según informó en un comunicado, los milicianos "llevaban a cabo ataques de avanzada" en su contra.

Además, aseguró que más de 440 objetivos del grupo chií también fueron bombardeados.

Ejército israelí afirmó haber matado a más de 220 miembros de Hizbulá la última semana
 EFE

El Ejército israelí mantiene una invasión en un perímetro de unos 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés bajo el pretexto de acabar con la presencia de Hizbulá en el área, pese al alto el fuego vigente desde el pasado 17 de abril.

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El Ejército de Israel afirmó este viernes que sus ataques han matado a más de 220 miembros del grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano durante la última semana.

"Llevaban a cabo ataques de avanzada contra los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", dice el Ejército israelí en un comunicado.

La información, que resume las operaciones de las fuerzas armadas durante la última semana, advierte también que los soldados atacaron más de 440 objetivos del grupo chií, que, sin embargo, no fueron detallados.

"A lo largo del día, las FDI han atacado varias infraestructuras en la zona de Tiro del sur del Líbano", continúa. Previamente, las Fuerzas Armadas ordenaron la evacuación de áreas junto a la histórica ciudad de Tiro.

El Ejército israelí mantiene una invasión en un perímetro de unos 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés bajo el pretexto de acabar con la presencia de Hizbulá en el área, pese al alto el fuego vigente desde el pasado 17 de abril.

Por su parte, Tel Aviv denuncia que el grupo chií dispara cohetes a las tropas que ocupan militarmente el sur y, en ocasiones, algunos han llegado al norte de Israel.

"Varios drones explosivos cayeron en territorio israelí, cerca de la frontera entre Israel y Líbano. No se registraron heridos", recoge un comunicado previo en la tarde de este viernes.

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