Beneficio mutuo y desarrollo compartido: nuevas oportunidades para la cooperación China-Chile a partir de las "Dos Sesiones"

Por: Niu Qingbao, embajador de China en Chile

Hace poco concluyeron con éxito en China las "Dos Sesiones", es decir, la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional y la cuarta sesión del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Estas reuniones se consideran tradicionalmente una ventana clave para observar la orientación del desarrollo de China.

Este año, además de revisar y aprobar el Informe sobre la Labor del Gobierno, el logro más importante fue la aprobación del XV Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional, que define los principales objetivos para el período 2026-2030 en áreas como economía, ciencia y tecnología, reforma, nivel de vida de la población y protección ambiental, enviando las siguientes señales:

En primer lugar, la economía china avanza de manera estable, mejorando su calidad y orientándose hacia la innovación. En 2025, el tamaño de la economía china se acercó a los 20 billones de dólares, con un crecimiento del 5,2%, contribuyendo a un tercio del crecimiento mundial. Para 2026, el objetivo de crecimiento se sitúa entre el 4,5% y el 5%, lo que permitirá que China continúe siendo un motor del crecimiento global.

Al mismo tiempo, el XV Plan Quinquenal establece que el desarrollo de alta calidad será la línea principal, promoviendo la transformación hacia la inteligencia, la sostenibilidad ecológica y la integración. Se fijan metas concretas, como un aumento anual superior al 7% en la inversión en I+D, que el valor añadido de las industrias clave de la economía digital alcance el 12,5% del PIB, y una reducción acumulada del 17% en las emisiones de carbono por unidad de PIB. Asimismo, se acelerará el desarrollo de industrias emergentes estratégicas y del futuro, como la economía inteligente, reforzando continuamente la fuerza interna del crecimiento económico.

En segundo lugar, China seguirá integrando al mundo con apertura. El XV Plan Quinquenal dedica un capítulo importante a la apertura de alto nivel, mencionando el término "apertura" en 68 ocasiones. Se propone promover la reforma y el desarrollo a través de la apertura, ampliar de forma constante la apertura institucional, construir un sistema económico abierto de mayor nivel, expandir la apertura en sectores como telecomunicaciones, internet, educación, salud y cultura, y avanzar en el desarrollo de alta calidad de la construcción de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Asimismo, se impulsará la cooperación internacional en ciencia y tecnología de alto nivel, creando un ecosistema de innovación abierto y competitivo a nivel global, así como un entorno de inteligencia artificial basado en la equidad, la confianza mutua, la diversidad y el beneficio compartido, con el fin de compartir oportunidades de desarrollo y lograr prosperidad común.

En tercer lugar, China seguirá siendo una fuerza de paz, estabilidad y progreso en el mundo. Frente a la extensión del hegemonismo y la política de poder, que impactan gravemente el orden internacional actual, el plan reafirma el compromiso de China con el sistema internacional centrado en las Naciones Unidas y el orden internacional basado en el derecho internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, reiteró en la conferencia de prensa de las "Dos Sesiones" que China no seguirá el viejo camino de expansión y rivalidad entre grandes potencias, sino que persistirá firmemente en seguir el desarrollo pacífico junto con todos los países, defendiendo el multilateralismo y trabajando juntos para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

El año 2026 marca también el décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y Chile. En el contexto de la implementación del XV Plan Quinquenal y el avance de la modernizacion de China, como socios estratégicos con alta complementariedad económica y una sólida base de cooperación, China y Chile cuentan con perspectivas aún más amplias de colaboración mutuamente beneficiosa.

El enorme mercado chino sigue liberando demanda de consumo de mayor calidad, lo que ofrece un espacio estable y a largo plazo para los productos agrícolas chilenos de alta calidad. China es desde hace tiempo el principal destino de exportación del cobre y litio chilenos y el mayor consumidor mundial; con el fortalecimiento de la economía real y el desarrollo de la economía verde en China, la cooperación minera entre ambos países tiene mayores posibilidades.

Además, como líder mundial en el desarrollo y aplicación de la economía digital y la inteligencia artificial, China está dispuesta a impulsar la investigación conjunta, la innovación aplicada y la formación de talento, apoyando a Chile para convertirse en un polo de innovación que integre industria,estudio e investigación en América Latina y genere nuevos motores de crecimiento.

Este año también es el Año de China de APEC, y la ciudad de Shenzhen será sede de la reunión de APEC en noviembre. El tema del Año APEC China es "Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos", con tres áreas prioritarias: apertura, innovación y cooperación.

China y Chile, ambos miembros importantes de APEC, trabajarán juntos, guiados por el concepto de beneficio mutuo, para hacer contribuciones a una región Asia-Pacífico aún más abierta, conectiva y próspera.