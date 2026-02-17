Cepal destacó cooperación y multilateralismo en saludo por el Año Nuevo Chino 2026

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, envió un mensaje con motivo de la Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Chino 2026, destacando el simbolismo del Año del Caballo de Fuego y subrayando la importancia del diálogo, la cooperación internacional y el multilateralismo para el desarrollo de la región.

En su saludo, difundido en el marco de las celebraciones del Año Nuevo Chino, el máximo representante del organismo de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile señaló que esta festividad "abre un nuevo ciclo" y ofrece un espacio para reflexionar sobre los vínculos entre culturas y naciones.

La conmemoración cobra especial relevancia en América Latina, donde China es hoy uno de los principales socios comerciales de varios países, incluido Chile.