Vinicius Junior: Los racistas son cobardes, necesitan taparse la boca para demostrar lo débiles que son

El brasileño Vinicius Junior, delantero de Real Madrid, expresó sus redes sociales su molestia por los comentarios racistas que sufrió en el partido ante Benfica, y apuntó indirectamente al argentino Gianluca Prestianni, llamándolo "cobarde" por los supuestos insultos que lanzó en el compromiso.

En sus historias de Instagram, Vinicius escribió: "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son".

"Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", agregó el brasileño.

Vinicius también cuestionó que fuera amonestado por celebrar su gol y criticó el protocolo contra el racismo que aplicó el árbitro francés François Letexier, quien solo detuvo por unos minutos el partido.

"Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún no entiendo por qué. Por otro lado, solo hubo un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada", disparó Vinicius.

Finalmente, Vinicius recalcó que "no me gusta aparecer en situaciones como esta, menos aún después de una gran victoria, cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario".