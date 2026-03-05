China fija metas de crecimiento cercano al 5% y abre el debate del XV Plan Quinquenal

Por Fabián Pizarro Arcos desde Beijing

China dio a conocer este jueves una de las decisiones económicas y políticas más importantes del año. Durante la apertura de las llamadas "Dos Sesiones", el primer ministro Li Qiang presentó ante la Asamblea Popular Nacional el Informe sobre la Labor del Gobierno, documento que establece el balance del último año y las prioridades económicas y sociales del país para el futuro inmediato.

El anuncio no solo define las metas económicas de la segunda mayor economía del mundo, sino que también marca el inicio de la discusión del XV Plan Quinquenal (2026-2030), el instrumento central con el que China planifica su desarrollo para los próximos años.

Este informe ofrece una mirada directa de cómo Beijing planea enfrentar un escenario global marcado por tensiones geopolíticas, desaceleración económica internacional y cambios tecnológicos acelerados.

Un crecimiento sólido en 2025

El informe presentado por Li Qiang destaca que, a pesar de los desafíos externos y de la transformación interna de su economía, China mantuvo estabilidad macroeconómica durante 2025.

Entre los principales resultados del año pasado figuran:

Crecimiento del PIB: 5 %

Tamaño de la economía: 140,19 billones de yuanes

Nuevos empleos urbanos: 12,67 millones

Tasa de desempleo urbano promedio: 5,2 %

Producción de granos: 715 millones de toneladas

El gobierno también subrayó avances sociales importantes, como el aumento de los ingresos de la población, la ampliación de la educación preescolar gratuita y el fortalecimiento de programas de apoyo al cuidado infantil.

Para Beijing, estos resultados reflejan la capacidad de la economía china para mantener estabilidad mientras avanza hacia un modelo de crecimiento más tecnológico y sostenible.

Innovación tecnológica como motor del futuro

Uno de los mensajes más claros del informe fue que la innovación tecnológica seguirá siendo el principal motor del crecimiento chino.

Durante el último año, el país registró avances relevantes en áreas consideradas estratégicas, entre ellas:

inteligencia artificial

robótica avanzada

biomedicina

computación cuántica

desarrollo de semiconductores

En paralelo, China continuó expandiendo su liderazgo en sectores industriales emergentes. La producción de vehículos de nueva energía superó los 16 millones de unidades, mientras que la red nacional de carga eléctrica alcanzó más de 20 millones de puntos, consolidando la transición hacia tecnologías energéticas más limpias.

Este impulso tecnológico forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la autonomía industrial del país y aumentar su competitividad global.

Las metas económicas para 2026

Para el año en curso, el gobierno chino anunció objetivos económicos que buscan mantener el crecimiento mientras se acelera la transformación estructural de la economía.

Entre las metas para 2026 destacan:

Crecimiento del PIB: entre 4,5 % y 5 %

Creación de empleo urbano: más de 12 millones de puestos

Desempleo urbano: alrededor de 5,5 %

Inflación: cerca de 2 %

Producción de granos: cerca de 700 millones de toneladas

Además, el gobierno se comprometió a reducir en 3,8 % la intensidad de carbono del PIB, como parte de sus objetivos climáticos y de transición energética.

Para analistas internacionales, estas metas reflejan una estrategia que busca equilibrar crecimiento económico, estabilidad social y sostenibilidad ambiental.

El inicio del XV Plan Quinquenal

Uno de los anuncios más relevantes del informe fue el inicio del debate sobre el XV Plan Quinquenal (2026-2030), que guiará el desarrollo económico y social de China durante los próximos cinco años.

Este plan incluirá 109 grandes proyectos nacionales centrados en áreas estratégicas como:

innovación tecnológica

infraestructura avanzada

desarrollo urbano y rural

transición ecológica

seguridad energética y alimentaria

Los planes quinquenales han sido históricamente el principal instrumento de planificación económica del país y suelen marcar las grandes prioridades estratégicas del gobierno.

Desafíos en un entorno global complejo

El informe también reconoce que el contexto internacional actual es particularmente desafiante. Entre los factores que preocupan a Beijing figuran el aumento del proteccionismo comercial, las tensiones geopolíticas y la desaceleración del crecimiento global.

A nivel interno, el gobierno identificó desafíos como:

debilidad del consumo doméstico

ajustes en el sector inmobiliario

altos niveles de deuda de gobiernos locales

necesidad de desarrollar nuevos motores de crecimiento

Pese a estas dificultades, el gobierno sostiene que las bases estructurales de la economía china siguen siendo sólidas, apoyadas en su enorme mercado interno, su capacidad industrial y su creciente liderazgo tecnológico.

Una nueva etapa de modernización

En conjunto, el informe presentado durante las Dos Sesiones refleja una estrategia orientada a un desarrollo de alta calidad, centrado en innovación, sostenibilidad ambiental y mejora del bienestar social.

Para Beijing, el inicio del XV Plan Quinquenal representa un paso clave en la hoja de ruta hacia un objetivo más amplio: convertir a China en una economía moderadamente desarrollada.

Mientras el mundo observa con atención, las decisiones tomadas en estas sesiones políticas anuales seguirán influyendo no solo en el futuro de China, sino también en el equilibrio económico global de las próximas décadas.