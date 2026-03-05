Carabineros baleó a hombre que intentó evadir un control cerca de la cárcel Santiago 1

Un hombre de nacionalidad colombiana se encuentra en riesgo vital tras haber sido baleado por un funcionario de Carabineros en las inmediaciones de la cárcel Santiago 1.

El teniente coronel Bernardo Leiva explicó, en un punto de prensa, que "al intentar fiscalizar un vehículo sospechoso, personal de Carabineros intimó a que los pasajeros lo abandonaran, pero (en cambio, éstos) iniciaron la marcha e intentaron atropellar a uno de los funcionarios, que hizo uso de su armamento de servicio en tres oportunidades".

El auto no detuvo su marcha y Carabineros inició una persecución que llegó hasta la intersección de Viel con Carlos Valdovinos, en la misma comuna de Santiago, donde los tres ocupantes -incluido el herido- fueron detenidos.

"Se inició un seguimiento, ya que el vehículo inició la huida, siendo detenido en la Avenida Viel. Se logró la detención de tres sujetos: un colombiano que presenta un impacto balístico a la altura del cuello y dos ciudadanos de nacionalidad venezolana con situación irregular", detalló Leiva.

El herido fue trasladado hasta la ex Posta Central, donde permanece en riesgo vital. Según los primeros antecedentes, mantiene vinculación con delitos sancionados en la Ley 20.000 de Drogas.

En el maletero del auto se encontraron bolsas de supermercado con distintos elementos, presumiblemente destinados a ser lanzados al interior del mencionado recinto penitenciario.

Por instrucción de la Fiscalía, la investigación de los hechos quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.