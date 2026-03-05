Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.4°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Carabineros baleó a hombre que intentó evadir un control cerca de la cárcel Santiago 1

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El sujeto, de nacionalidad colombiana, permanece internado en riesgo vital en la ex Posta Central, con una herida en el cuello.

La policía detuvo a sus dos acompañantes: venezolanos en situación irregular.

Carabineros baleó a hombre que intentó evadir un control cerca de la cárcel Santiago 1
 ATON (Referencial)

La versión oficial indica que un funcionario usó su arma de servicio cuando intentaron atropellarlo.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de nacionalidad colombiana se encuentra en riesgo vital tras haber sido baleado por un funcionario de Carabineros en las inmediaciones de la cárcel Santiago 1.

El teniente coronel Bernardo Leiva explicó, en un punto de prensa, que "al intentar fiscalizar un vehículo sospechoso, personal de Carabineros intimó a que los pasajeros lo abandonaran, pero (en cambio, éstos) iniciaron la marcha e intentaron atropellar a uno de los funcionarios, que hizo uso de su armamento de servicio en tres oportunidades".

El auto no detuvo su marcha y Carabineros inició una persecución que llegó hasta la intersección de Viel con Carlos Valdovinos, en la misma comuna de Santiago, donde los tres ocupantes -incluido el herido- fueron detenidos.

"Se inició un seguimiento, ya que el vehículo inició la huida, siendo detenido en la Avenida Viel. Se logró la detención de tres sujetos: un colombiano que presenta un impacto balístico a la altura del cuello y dos ciudadanos de nacionalidad venezolana con situación irregular", detalló Leiva.

El herido fue trasladado hasta la ex Posta Central, donde permanece en riesgo vital. Según los primeros antecedentes, mantiene vinculación con delitos sancionados en la Ley 20.000 de Drogas.

En el maletero del auto se encontraron bolsas de supermercado con distintos elementos, presumiblemente destinados a ser lanzados al interior del mencionado recinto penitenciario.

Por instrucción de la Fiscalía, la investigación de los hechos quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada