Kast defiende proyecto de prisión domiciliaria: "No es indulto, es cumplimiento alternativo"

El Presidente electo, José Antonio Kast, manifestó su respaldo al proyecto de ley impulsado por la derecha como un arresto domiciliario "humanitario" para reos de avanzada edad o en estado delicado de salud, y que eventualmente beneficiaría a condenados por violaciones a los derechos humanos.

El republicano fue consultado por la polémica propuesta la noche de este jueves, antes de tomar un vuelo rumbo a Miami, donde participará de la cumbre Escudo de las Américas que organiza el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Primero, eso está radicado en el Congreso. En segundo lugar, usted menciona el tema de la humanidad. Las condenas hay que cumplirlas y esto no es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condenas", enfatizó el futuro Mandatario.

Dado que existen reparos por la ambigüedad del texto incluso desde la derecha, Kast relevó que "uno puede hacerle modificaciones, todo lo que usted quiera, pero apunto a lo que hace bastante tiempo dijo el padre Fernando Montes, de que las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Y eso es lo que al menos yo veo que está tramitando el Congreso".

Cabe mencionar que si bien el cura Montes abogó en 2020 por revisar caso a caso la situación de los criminales ancianos de Punta Peuco, negó haber suscrito un recurso de amparo a favor de los reos, interpuesto en ese entonces por el abogado Christian Espejo en su nombre y el de religiosos de otras iglesias.

Para cerrar, el Presidente electo volvió a resaltar el próximo paso de la iniciativa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta: "Un senador dijo que había planteado muchas indicaciones y habrá que resolverlas una a una, pero vuelvo a insistir: esto es un cumplimiento alternativo de penas, no es un indulto ni una liberación masiva de personas", zanjó.

No obstante, según cifras del Gobierno saliente, la falta de requisitos más exigentes en la propuesta para acceder al beneficio abriría la puerta a excarcelar a unos 12 mil delincuentes, cifra equivalente a un 20% de la población penal.