China se incorporó a la Comunidad Andina como país observador

La Comunidad Andina (CAN), el organismo de integración regional que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, aprobó la incorporación de China como país observador, durante la trigésima primera Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrado esta semana en Bogotá.

Así concluye un proceso iniciado en julio pasado, cuando la Embajada de la República Popular China en Perú remitió una comunicación a la Secretaría General de la Comunidad Andina, con sede en Lima, mediante la cual informó que el Gobierno del presidente, Xi Jinping, había decidido presentar oficialmente la solicitud para obtener el estatus de observador de la CAN.

De esta manera, China se convierte en el séptimo país Observador de la Comunidad Andina, junto a España, Marruecos, Turquía, Grecia, Panamá y República Dominicana.

Los países y las organizaciones internacionales que tienen la condición de observadores dentro del organismo pueden ser invitados a participar con derecho a voz pero sin voto en las reuniones que no sean de carácter reservado, según lo determine el presidente de la instancia correspondiente, en coordinación con los demás países miembros y conforme con las condiciones y alcance que sean establecidas en la respectiva invitación.

El secretario general de la Comunidad Andina, el diplomático peruano Gonzalo Gutiérrez, destacó que la incorporación de China como país observador contribuirá al fortalecimiento de las relaciones recíprocas mediante el desarrollo de un diálogo político y la intensificación de la cooperación.

Una nueva etapa

Actualmente, el 19,3% de las exportaciones extracomunitarias de la CAN tienen como destino el mercado chino, que se ha consolidado como el principal destino de los envíos del bloque andino. Además, tanto Ecuador como Perú tienen tratados de libre comercio bilaterales con el gigante asiático.

"Sin duda, esta nueva etapa entre la Comunidad Andina y China representa una oportunidad para proyectar la subregión andina en el Asia-Pacífico y potenciar la cooperación en innovación y nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial", remarcó Gutiérrez.

En la XXXI Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) celebrada en Bogotá, participaron los cancilleres de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; de Bolivia, Celinda Sosa; y de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; así como el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Félix Denegri.

En esta reunión, donde Ecuador asumió la presidencia pro tempore del organismo andino, estuvo presente Zhang Liping, encargado de Negocios de la Embajada de China en Colombia.