China y Chile dialogan sobre vivienda y reconstrucción

El enviado especial del presidente chino Xi Jinping y ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, Ni Hong, sostuvo un encuentro con el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para abordar temas de cooperación en vivienda y reconstrucción tras catástrofes.

La reunión se realizó el mismo día de la instalación del nuevo gobierno chileno y forma parte de los primeros intercambios entre autoridades de China y el Gobierno del recién asumido Presidente José Antonio Kast.

Apoyo de China tras los incendios en Chile

La embajada de China en Chile destacó el apoyo que organizaciones chinas han entregado a los afectados por incendios en el país.

La representación diplomática destacó que la Cruz Roja China donó cerca de seis millones de pesos a su par chilena, mientras que integrantes de la comunidad china residente en el país también han aportado recursos para las personas damnificadas.

"Recuerda que la sociedad china siempre echa una mano a nuestros amigos chilenos", señaló la embajada.

La embajada añadió que ambas partes continuarán explorando oportunidades de cooperación para el futuro, destacando la colaboración entre China y Chile en distintos ámbitos.