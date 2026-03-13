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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Política y RREE

China y Chile dialogan sobre vivienda y reconstrucción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ministro chino Ni Hong se reunió con el titular de Vivienda Iván Poduje y reafirmó la cooperación tras los incendios forestales.

China y Chile dialogan sobre vivienda y reconstrucción
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El enviado especial del presidente chino Xi Jinping y ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China, Ni Hong, sostuvo un encuentro con el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para abordar temas de cooperación en vivienda y reconstrucción tras catástrofes.

La reunión se realizó el mismo día de la instalación del nuevo gobierno chileno y forma parte de los primeros intercambios entre autoridades de China y el Gobierno del recién asumido Presidente José Antonio Kast.

Apoyo de China tras los incendios en Chile

La embajada de China en Chile destacó el apoyo que organizaciones chinas han entregado a los afectados por incendios en el país.

La representación diplomática destacó que la Cruz Roja China donó cerca de seis millones de pesos a su par chilena, mientras que integrantes de la comunidad china residente en el país también han aportado recursos para las personas damnificadas.

"Recuerda que la sociedad china siempre echa una mano a nuestros amigos chilenos", señaló la embajada.

La embajada añadió que ambas partes continuarán explorando oportunidades de cooperación para el futuro, destacando la colaboración entre China y Chile en distintos ámbitos.

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