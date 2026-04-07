Los planes quinquenales en China son instrumentos clave que organizan las prioridades de desarrollo del país en ciclos de cinco años, abarcando áreas como infraestructura, innovación y energía.

Este modelo, vigente hasta hoy, responde a una tradición histórica de planificación a largo plazo que busca asegurar estabilidad y crecimiento sostenido, un enfoque que contrasta con las dinámicas más inmediatas de América Latina, incluido Chile. Conoce más junto a Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás.

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