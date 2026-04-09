Desde La Moneda y flanqueado por las integrantes femeninas de su gabinete ministerial, el Presidente José Antonio Kast condenó este miércoles por la noche el ataque sufrido por la titular de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, en Valdivia.

El Mandatario calificó el episodio como "inaceptable" y reivindicó la trayectoria de la secretaria de Estado, empresaria tecnológica y primera mujer mapuche en ejercer como ministra en Chile.

"Esto no es una manifestación. Eso es violencia y todos los chilenos tenemos que levantarnos en contra de esa violencia", urgió el Jefe de Estado.

"Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Ximena, que es un ejemplo de mérito, de trabajo, de superación, de esfuerzo, de compromiso con Chile: 'sáquenle la chucha', eso es inaceptable", enfatizó.

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