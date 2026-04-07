La reciente notificación de la Tesorería General de la República para iniciar el cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado preocupación entre cientos de miles de exestudiantes. Más de 550.000 personas se encuentran en mora, y la pregunta sobre qué hacer y a qué riesgos se exponen es recurrente.

En entrevista con Cooperativa este martes, Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de defensadeudores.cl, enfatizó que, a pesar de la percepción general, las vías para el cobro de estas deudas no son nuevas y que la Tesorería, en este caso actuando como acreedor, está manifestando una "voluntad de ir a exigir una deuda que es exigible".

De todas maneras, advierte que acciones como el embargo de bienes o la retención de parte del sueldo no son automáticas y requieren un proceso judicial de al menos dos años, por lo que llamó al organismo a adoptar una "actitud colaborativa" y a buscar "vías conciliadoras" en lugar de la judicialización.

Finalmente, el experto concluye que la judicialización del CAE es un "mal camino" que solo beneficiará a los abogados y no cumplirá el objetivo de recaudar fondos de manera eficiente para el sistema educativo chileno.

LEER ARTICULO COMPLETO