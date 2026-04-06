En esta edición, pondremos el foco en los proyectos colaborativos entre China y comunas rurales, con un zoom en Pirque. Para eso, conversamos con Jaime Escudero, alcalde de la comuna, sobre cómo estos intercambios están impactando el desarrollo urbano y la seguridad local.

Además, conoceremos la historia de Freddy Laoshi, influencer y profesor de chino mandarín, quien a través de sus contenidos difunde el idioma y la cultura del gigante asiático, junto con los desafíos que enfrenta en ese camino.

También, junto al Instituto Confucio Santo Tomás, profundizaremos en una idea clave para entender a China: su forma de pensar el desarrollo en décadas y la lógica de planificación a largo plazo.

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