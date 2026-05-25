Concurso Puente Chino 2026: Chile define a sus representantes para la final mundial

Chile se prepara para elegir a sus representantes para la final internacional del Concurso Puente Chino 2026, una de las competencias de chino mandarín más importantes del mundo.

La instancia reunirá a estudiantes secundarios y universitarios de distintas regiones del país en una jornada marcada por discursos en mandarín, conocimientos sobre cultura china y presentaciones artísticas.

El certamen es organizado en Chile por el Instituto Confucio Santo Tomás (ICST), junto a Fundación CLEC, la Embajada de China en Chile y el Ministerio de Educación.

La final nacional presencial se realizará el próximo 26 de mayo en la sede Santiago de la Universidad Santo Tomás y también será transmitida de forma online.

Estudiantes de distintas regiones competirán en la final

La edición 2026 del Concurso Puente Chino contará con representantes de ciudades como Santiago, Viña del Mar, Quilpué, Curarrehue, San Nicolás y Los Álamos. En la categoría secundaria participarán estudiantes del Liceo San Nicolás y del Liceo Multicultural Bicentenario de Excelencia Claudio Flores Soto.

En tanto, en la categoría universitaria competirán representantes del Instituto Confucio Santo Tomás, Instituto Confucio UC e Instituto Confucio UFRO. Entre quienes representarán al ICST destacan Joaquín Fuenzalida, estudiante de Odontología; Valentina Chamorro, de Tecnología Médica; y Daniel Sepúlveda, de Enfermería, todos de la Universidad Santo Tomás.

Los participantes deberán demostrar sus habilidades en chino mandarín mediante discursos y pruebas vinculadas a la cultura china. Además, presentarán expresiones artísticas como danza, música, caligrafía y artes marciales.

El premio: representar a Chile en China

Además del reconocimiento nacional, los ganadores del Concurso Puente Chino tendrán la posibilidad de representar a Chile en la final internacional que se desarrollará en China durante 2026.

La semifinal nacional ya se realizó de manera online el pasado 19 de mayo, instancia en la que las y los concursantes presentaron un discurso en chino mandarín y una muestra de talento cultural chino. La transmisión quedó disponible en el canal de YouTube del Instituto Confucio Santo Tomás.

La final nacional presencial comenzará a las 10:00 horas del 26 de mayo en dependencias de la Universidad Santo Tomás, sede Santiago.

El evento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube @confucioust y quienes deseen asistir podrán inscribirse gratuitamente en este enlace.