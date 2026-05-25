León XIV en su primera encíclica: Que la IA sirva a la humanidad; no al poder de pocos

El papa León XIV presentó este lunes su primera encíclica, "Magnifica humanitas" (Magnífica humanidad), dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la inteligencia artificial (IA).

El propio pontífice lanzó el documento en un acto en el Vaticano; algo inédito, ya que ninguno de sus predecesores había presentado personalmente uno de sus escritos.

Según consignó Vatican News, el texto -firmado el pasado 15 de mayo, coincidiendo con el 135.º aniversario de la histórica "Rerum novarum" de León XIII- arranca con una premisa clara: la tecnología es una "fuerza antagónica respecto a la persona", ni "un mal en sí misma", pero advierte que "no es neutra, porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza".

Ante la disyuntiva histórica de "levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos", León XIV hace un enérgico llamado a regular la inteligencia artificial bajo criterios de justicia social, alertando que "no sirve una IA más moral si esa moral la deciden unos pocos".

"Magnifica humanitas" fue firmada el pasado 15 de mayo, 135 aniversario de la promulgación de la "Rerum Novarum" del papa León XIII. Foto: vaticannews.va

La encíclica advierte contra el "paradigma tecnocrático" ya denunciado por el papa Francisco y por el cual toda elección viene dictada exclusivamente por parámetros de eficiencia y beneficio.

Por el contrario, afirma que la tecnología más potente no es necesariamente la mejor: la IA puede imitar y simular al hombre, pero no posee conciencia moral, empatía, capacidad afectiva, relacional ni espiritual.

Por lo tanto, según León XIV, es necesario abordar la IA con sobriedad y vigilancia, manteniendo la claridad sobre las responsabilidades de todas sus etapas (accountability) y apostando por políticas y marcos jurídicos adecuados, una supervisión independiente y la educación de los usuarios.

Dignidad laboral, educación y el "ayuno de la IA"

De acuerdo con lo reportado por Vatican News, la carta pontificia dedica un profundo análisis al impacto de la automatización en el empleo. "Las nuevas formas de trabajar no son necesariamente mejores", sostiene, enfatizando que estos sistemas deben centrarse en la persona y no solo en el rendimiento o el beneficio económico.

En este sentido, el papa propone superar el Producto Interno Bruto (PIB) como el único parámetro para medir el desarrollo de las naciones, promoviendo en su lugar la reducción de desigualdades y la protección del medio ambiente.

En el ámbito educativo, el líder de la Iglesia Católica aboga por una alianza renovada que defienda la escuela como un espacio de relaciones humanas fiables frente al conocimiento automatizado.

El pontífice acuña el concepto de "educarse en el ayuno de la IA" con el propósito de preservar el pensamiento crítico y el deseo de los jóvenes por hacer preguntas, herramientas que las máquinas perfectas corren el riesgo de apagar.

Crítica a la guerra algorítmica

Otro de los puntos más críticos de la publicación apunta a la industria bélica y la "gramática de los conflictos híbridos".

"No existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable; es más: la tecnología no libera al conflicto de su intrínseca inhumanidad: sólo puede hacerlo más rápido e impersonal, bajando el umbral del recurso a la violencia y transformando la defensa en previsión operativa, con las víctimas reducidas a datos", sostiene el papa.

Examen de conciencia eclesial

Finalmente, León XIV no exime a la propia Iglesia de los principios de justicia social y subsidiariedad plasmados en el texto, y convoca a la institución a realizar un profundo "examen de conciencia" para "sanear las relaciones y las estructuras eclesiales de aquellas distorsiones que generan desigualdades, falta de claridad y atropellos".

La invitación es a escuchar a las "víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder y de conciencia", ya que ello "forma parte integrante de un camino de justicia, que comprende el reconocimiento del daño, la reparación justa y la prevención", argumenta el sucesor de Pedro.

Disculpa histórica por el papel de la Iglesia en legitimar la esclavitud



La IA genera nuevas formas de esclavitud, como la de los "cuerpos marcados, mutilados, consumidos" de quienes trabajan en la extracción de las "tierras raras" necesarias para la tecnología. Por ello, la lucha contra las nuevas formas de esclavitud es otra "prueba decisiva para el discernimiento ético" de la transformación digital.

A este respecto, León XIV subraya que "la Iglesia renueva su firme condena contra toda forma de esclavitud, trata y mercantilización de las personas" y reitera que no reaccionar o tolerar estas "graves violaciones de la dignidad humana" significa, de hecho, "hacerse cómplice".

Al mismo tiempo, el papa pide "sinceramente perdón" por el retraso con el que la Iglesia, en el pasado, condenó "el flagelo de la esclavitud".

La encíclica se refiere también a las "nuevas tierras raras del poder", es decir, la información vital —por ejemplo, sobre salud y demografía— utilizada para orientar las estrategias económicas. Se trata, explica el Pontífice, de una faceta inédita del colonialismo que se apropia de los datos y transforma las vidas personales en información explotable, convirtiendo el entorno digital en un "espacio de depredación".

La "Magnifica Humanitas" es el segundo gran documento de León XIV, después de "Dilexit te" (Yo te he amado), la primera Exhortación Apostólica del pontificado de León XIV y en la que concluyó el trabajo que había empezado Francisco.