Independiente de la megarreforma, Sence anticipa "modificaciones profundas" a su franquicia

El director subrogante del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Rodrigo Valdivia, afirmó este lunes, en entrevista con El Diario de Cooperativa, que, independientemente del desenlace legislativo de la megarreforma del Gobierno, la franquicia tributaria actual del organismo requiere cambios estructurales urgentes.

"Sea cual sea el escenario legislativo, nosotros vamos a tener que hacer modificaciones profundas a la franquicia tributaria. Si el escenario es modificar, desde luego que ya estamos pensando en cuáles son las principales modificaciones que habría que incorporar, y también en el escenario en que se elimine, también estamos viendo alternativas para que la capacitación de los trabajadores activos no quede en entredicho", planteó la autoridad.

Valdivia defendió el valor del Sence, calificándolo como una pieza "crítica" y argumentando que "no hay país desarrollado en el mundo que no tenga un servicio de empleo y de capacitación que sea un aporte desde el punto de vista de la generación de oportunidades de empleo y fomento a la empleabilidad".

"Sence está en todos los ámbitos del ciclo del empleo: desde la formación en habilidades para poder ingresar al mercado laboral y también la búsqueda de oportunidades de empleo a través de la red de intermediación laboral. Por lo tanto, la importancia es crítica", resaltó el director (s).

Sin embargo, reconoció que el modelo actual —diseñado a fines de los años 90— arrastra falencias estructurales más allá de los cuestionamientos públicos habituales.

"Mucho se habló de que la franquicia tributaria tenía sus problemas básicamente en malas prácticas -que las hay, desde luego-, pero yo, en lo personal, soy un convencido de que la franquicia tributaria tiene unos problemas de diseño que son muy importantes y eso es lo que debería ser atacado", advirtió.

El gran problema

Según el jefe del Sence, "el principal problema hoy día de la franquicia tributaria tiene que ver con la altísima concentración del beneficio en las grandes empresas. Tenemos un segmento importante, que son las medianas y las micro y pequeñas empresas, que están prácticamente fuera del sistema".

Esta exclusión se debe a que la modalidad de "pagar hoy y recuperar el próximo año vía impuestos" resulta impracticable para los negocios de menor tamaño.

"Entrar en este ruedo de pagar hoy día y recuperar al año siguiente dificulta mucho la decisión de invertir en capacitación, porque hay un problema de liquidez que es inherente a las micro y pequeñas empresas", explicó Valdivia, que abrió la puerta a normativas diferenciadas.

"Cualquier modificación que se piense en la franquicia tributaria tiene que considerar este aspecto, en mi opinión, creando normas especiales según tamaño de empresa: o la devolución o un financiamiento vía alguna forma de sistema de libre elección. Son todas alternativas que se están evaluando. Yo no quisiera adelantar alternativas hoy día, porque hay que ver factibilidad tecnológica, normativas, etc., pero están todas las opciones abiertas hoy día", subrayó.

Ajuste presupuestario y gestión

Pese a enfrentar un recorte presupuestario cercano al 20% en algunas de sus líneas, el director (s) aseguró que la meta institucional es "recuperar (ese ajuste), tanto desde el punto de vista de las coberturas como desde el punto de vista del impacto, a través de una mejor gestión".

En ese sentido, aclaró que gran parte de ese ahorro fiscal se explica por la transición hacia la Ley N° 21.808, publicada el 13 de marzo, que establece el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE), el cual unifica y moderniza apoyos laborales previos con un subsidio directo de hasta 185.000 pesos mensuales.

"En marzo se aprobó por ley el Subsidio Único al Empleo, que reemplaza el Subsidio al Empleo Joven y al Bono al Trabajo de la Mujer, y eso naturalmente este año generaba márgenes presupuestarios importantes, porque en el proceso de transición había un ahorro fiscal importante este año. Lo que se hizo fue utilizar ese ahorro que estaba previsto en la ley para hacer ajustes de presupuesto este año", señaló Valdivia.