Walker y la megarreforma: Quiroz va a tener que ceder para tener los votos en el Senado

El senador Matías Walker (Demócratas) abordó en Cooperativa la discusión de la megarreforma del Gobierno y aseguró que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, deberá ceder y buscar consensos transversales para lograr su aprobación en la Cámara Alta.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario enfatizó que la discusión del proyecto estrella del Ejecutivo tendrá un tono más "reflexivo" en el Senado, luego de una compleja votación en la Cámara de Diputados.

"Lo que he propuesto es que esto sea fruto de un acuerdo amplio, como lo hicimos en materia de pensiones. Creo que el Senado fue capaz, en la reforma de pensiones, de dejar legítimas diferencias de lado y lograr un acuerdo sobre la base de que todas las partes cedieron algo en sus pretensiones", subrayó.

"Por eso valoro lo que dijo el Ministro del Interior (Claudio Alvarado) el día de ayer: que si era necesario darse más tiempo, atendido que el Senado es más reflexivo para llegar a un acuerdo, se va a hacer. Yo comparto los fundamentos de esta reforma", complementó el legislador.

Respecto a la tramitación de la iniciativa, Walker señaló que es fundamental que el Ejecutivo logre consenso "con ambos sectores" para asegurar la aprobación del proyecto: "Quiroz va a tener que ceder, si no, no va a tener los votos. Este partido se juega en la cancha de Claudio Alvarado (Interior-Segegob) y en la de José García Ruminot (Segpres)", puntualizó.

"Es una cancha que ellos conocen, que es la cancha del Senado, que les es conocida y donde ellos saben que los senadores quieren hacer propuestas", indicó.

"El que va a marcar los tiempos es Claudio Alvarado, porque además él tiene mucha experiencia junto con José García Ruminot, que fue presidente del Senado, respecto de los tiempos legislativos. Conocen a cada uno de los senadores y saben se puede lograr un acuerdo amplio", subrayó el militante de Demócratas.

Codelco: "Espero no se utilice esta crisis como excusa para privatizar"

Walker también abordó los cambios en el directorio de Codelco, marcado por la salida de Máximo Pacheco y la llegada de Bernardo Fontaine.

"Codelco es patrimonio de todos los chilenos y todos tenemos que cuidarlo. Obviamente tiene que transparentarse esta duda que se ha planteado respecto a la sobreproducción que ha influido en bonos además a los ejecutivos, los propios trabajadores", aseveró el senador.

"Espero que no se utilice esta crisis como una excusa para privatizar Codelco, que es patrimonio de todos los chilenos. Nosotros somos legatarios de lo que hizo el presidente Eduardo Frei Montalva con la chilenización del cobre, y y yo me siento tributario al menos de esa tradición y vamos a defender Codelco", concluyó.