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Efecto China: claves de la medicina tradicional y la acupuntura en Chile

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En este nuevo capítulo de "Efecto China", exploramos distintas dimensiones de la relación entre Chile y China, abordando temas que van desde la salud y la cultura hasta la historia y la cooperación bilateral.

Abrimos el programa con una conversación sobre medicina tradicional china, enfocada en la acupuntura, junto a la experta Pía Goicovic, certificada por el Ministerio de Salud de Chile, quien entrega claves sobre esta práctica y su aplicación.

También profundizamos en la historia de la colaboración en materia de defensa entre ambos países, a partir del análisis del investigador Mariano del Pópolo, vinculado al Instituto de Historia de la Universidad Católica y al Instituto de Ciencia Política PUC, quien revisa la evolución de los vínculos militares entre Chile y China.

Además, junto al Instituto Confucio Santo Tomás, abordamos un aspecto cultural clave: la visión china sobre el ahorro y la planificación a largo plazo, como parte de sus valores tradicionales.

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