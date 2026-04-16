Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Cámara de Diputados refuerza vínculos con China

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), encabezó un encuentro protocolar con el embajador de la República Popular China, Niu Qingbao, con el objetivo de estrechar lazos diplomáticos y de cooperación parlamentaria.

En la instancia participaron activamente los diputados integrantes del Grupo Interparlamentario Chileno-Chino Hotuiti Teao (Ind-UDI), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Daniel Manouchehri (PS).

El registro de la reunión da cuenta del diálogo sostenido entre las autoridades para abordar temas de interés común para ambas naciones.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados