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"Antipobres": El cruce entre los diputados Serrano (PC) y Schalper (RN) por "Escuelas Protegidas"

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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El debate en torno al proyecto de ley "Escuelas Protegidas", que se realiza este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados, dejó un fuerte cruce entre la parlamentaria Daniela Serrano (PC) y su par Diego Schalper (RN).

En su intervención, la militante comunista no dudó en calificar la propuesta como "antipobres" e "inconstitucional", argumentando que, en lugar de mejorar la convivencia educativa, "enfrenta a las comunidades".

En respuesta, Schalper rechazó la etiqueta y revirtió la acusación hacia el PC: "Yo lo único antipobres que conozco es un sector político de esta sociedad que ha capturado los liceos públicos del Estado al servicio de la violencia", cuestionó el diputado RN.

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