El debate en torno al proyecto de ley "Escuelas Protegidas", que se realiza este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados, dejó un fuerte cruce entre la parlamentaria Daniela Serrano (PC) y su par Diego Schalper (RN).

En su intervención, la militante comunista no dudó en calificar la propuesta como "antipobres" e "inconstitucional", argumentando que, en lugar de mejorar la convivencia educativa, "enfrenta a las comunidades".

En respuesta, Schalper rechazó la etiqueta y revirtió la acusación hacia el PC: "Yo lo único antipobres que conozco es un sector político de esta sociedad que ha capturado los liceos públicos del Estado al servicio de la violencia", cuestionó el diputado RN.

LEER ARTICULO COMPLETO