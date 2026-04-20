"Antipobres": El cruce entre los diputados Serrano (PC) y Schalper (RN) por "Escuelas Protegidas"
Publicado: | Fuente: Cooperativa
El debate en torno al proyecto de ley "Escuelas Protegidas", que se realiza este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados, dejó un fuerte cruce entre la parlamentaria Daniela Serrano (PC) y su par Diego Schalper (RN).
En su intervención, la militante comunista no dudó en calificar la propuesta como "antipobres" e "inconstitucional", argumentando que, en lugar de mejorar la convivencia educativa, "enfrenta a las comunidades".
En respuesta, Schalper rechazó la etiqueta y revirtió la acusación hacia el PC: "Yo lo único antipobres que conozco es un sector político de esta sociedad que ha capturado los liceos públicos del Estado al servicio de la violencia", cuestionó el diputado RN.