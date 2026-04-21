En entrevista con Cooperativa, el académico de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Gustavo Lagos analizó los principales desafíos que enfrenta Codelco para retomar una senda de rentabilidad, en medio de tensiones entre el Gobierno y el directorio de la estatal.

El experto sostuvo que la minera atraviesa una etapa "compleja pero recuperable", marcada por una alta deuda y un déficit estructural de financiamiento, apuntando directamente al rol del Estado como propietario. En esa línea, advirtió que la falta de reinversión ha obligado a la empresa a endeudarse para sostener sus proyectos, limitando su capacidad de crecimiento.

Lagos planteó que existen tres caminos para revertir esta situación: un mayor financiamiento directo del Estado, cubrir la deuda con ingresos futuros en un escenario favorable para el cobre, o incorporar capitales externos a través de fondos soberanos. Sobre esta última opción, que considera la más viable, señaló que permitiría financiar proyectos sin perder el control estatal, aunque requeriría cambios legales y constitucionales de gran envergadura.

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