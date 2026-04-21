Tras exponer este martes ante la Asamblea General en Nueva York, la expresidenta Michelle Bachelet afirmó que la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de quitarle el apoyo "no impacta para nada" su campaña para liderar la Organización de Naciones Unidas.

"No impacta para nada: primero, porque las razones para hacerlo son políticas. Aunque la explicación que se da es otra, claramente no coincide, porque (La Moneda) dice que son demasiados candidatos y somos cuatro nomás, y la vez pasada (el año 2016) eran 13", sostuvo.

"Al margen de eso, cada gobierno tiene el derecho de tomar decisiones, y yo estoy no apoyada, sino nominada por Brasil y México, dos de los países más grandes de la región que, además, han sido extraordinarios acompañantes", agradeció la otrora Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU.

"Vamos a seguir con mucha fuerza adelante, ya que hay que luchar para que una mujer -ojalá de la región- sea la próxima secretaria general", expresó la militante socialista.

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