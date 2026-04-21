Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.9°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Bachelet refutó explicación con que Kast le retiró apoyo para la ONU: "Las razones son políticas"

Publicado: | Fuente: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Tras exponer este martes ante la Asamblea General en Nueva York, la expresidenta Michelle Bachelet afirmó que la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de quitarle el apoyo "no impacta para nada" su campaña para liderar la Organización de Naciones Unidas.

"No impacta para nada: primero, porque las razones para hacerlo son políticas. Aunque la explicación que se da es otra, claramente no coincide, porque (La Moneda) dice que son demasiados candidatos y somos cuatro nomás, y la vez pasada (el año 2016) eran 13", sostuvo.

"Al margen de eso, cada gobierno tiene el derecho de tomar decisiones, y yo estoy no apoyada, sino nominada por Brasil y México, dos de los países más grandes de la región que, además, han sido extraordinarios acompañantes", agradeció la otrora Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU.

"Vamos a seguir con mucha fuerza adelante, ya que hay que luchar para que una mujer -ojalá de la región- sea la próxima secretaria general", expresó la militante socialista.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados