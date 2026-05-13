Egipto busca ampliar su asociación estratégica con China y reforzar cooperación en medios

Egipto manifestó su disposición a profundizar la asociación estratégica integral con China, en un contexto marcado por el fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos y culturales entre ambos países.

La señal fue entregada por el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, durante una reunión en El Cairo con el presidente de la agencia estatal china Xinhua, Fu Hua.

El encuentro se realizó en el marco de la Conferencia de Asociación China-Estados Árabes del Foro de Medios de Comunicación y Think Tanks del Sur Global, una instancia que busca fortalecer la cooperación entre países emergentes en áreas como medios, cultura y desarrollo.

Madbouly destacó que este año se cumplen 70 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Egipto y China, subrayando que ambas naciones mantienen una "larga historia de amistad".

Cooperación China-Egipto suma nuevos proyectos

El jefe de Gobierno egipcio recordó que en 2014, bajo el liderazgo de Abdel-Fattah al-Sisi y Xi Jinping, ambos países establecieron una asociación estratégica integral que ha impulsado el crecimiento de la cooperación bilateral.

Según Madbouly, Egipto espera aprovechar ese impulso para ampliar el trabajo conjunto en distintas áreas, incluyendo intercambio de experiencias, capacitación en medios de comunicación y actividades culturales.

También destacó los avances en inversión, comercio y turismo, sectores donde China ha incrementado su presencia en territorio egipcio durante la última década.

Uno de los proyectos mencionados fue la Zona de Cooperación Económica y Comercial TEDA Suez China-Egipto, considerada una de las principales plataformas de inversión china en Medio Oriente y África.

A eso se suma la participación de empresas chinas en la construcción de infraestructura de la Nueva Capital Administrativa egipcia, uno de los proyectos urbanos más ambiciosos impulsados por El Cairo en los últimos años.

Medios y cultura ganan espacio en la relación bilateral

Durante la reunión, el presidente de Xinhua, Fu Hua, aseguró que China y Egipto, como antiguas civilizaciones y actores relevantes del Sur Global, tienen un papel importante en la estabilidad internacional.

El directivo afirmó que la agencia china continuará promoviendo una cobertura "objetiva e imparcial" sobre el desarrollo económico y social de Egipto, además de fortalecer la cooperación con medios y centros de estudios egipcios.

Fu también planteó la necesidad de amplificar la voz del Sur Global en el escenario mediático internacional, en medio de un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y disputas informativas.

En la cita participó además el ministro de Estado de Información de Egipto, Diaa Rashwan, quien valoró la cooperación mediática con China y destacó el intercambio de experiencias profesionales entre ambas partes.

Egipto reafirma apoyo al principio de "una sola China"

Otro de los puntos abordados fue la coordinación política entre ambos países en asuntos regionales e internacionales.

Madbouly reiteró el respaldo de Egipto al principio de "una sola China", una de las bases centrales de la política exterior de Beijing respecto a Taiwán.

El primer ministro sostuvo que la coordinación diplomática entre Egipto y China contribuye a fortalecer la confianza política mutua y a consolidar la cooperación bilateral en distintos niveles.

La reunión también contó con la presencia del embajador chino en Egipto, Liao Liqiang.