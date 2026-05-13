Caso Gatica: Fiscalía no deberá pagar costas y evalúa solicitar nulidad del juicio

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer este miércoles el detalle de la sentencia que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica en 2019.

En la audiencia se reiteró que no se logró acreditar un delito de apremios ilegítimos, ya que el actuar del imputado se encontraba amparado por la causal de legítima defensa.

En la resolución también se confirmó que el Ministerio Público no deberá pagar las costas del juicio.

La fiscal Ximena Chong dijo que "vamos a revisar con detalle la sentencia. Valoramos que el tribunal haya entendido que la Fiscalía tenía motivo plausible para litigar, al menos en el voto de mayoría, y sin perjuicio de aquello, de todas formas necesitamos hacer una revisión exhaustiva del contenido completo del fallo para evaluar la interposición de recursos, principalmente de nulidad".

"Dependiendo del tipo de causal, este recurso es de conocimiento de la excelentísima Corte Suprema o de la ilustrísima Corte de Apelaciones, y para determinar si la sentencia incurre en algún tipo de causal necesitamos hacer una revisión exhaustiva del contenido de la misma, no pudiendo derivarse necesariamente causales ni del veredicto ni mucho menos de la lectura resumida que se hizo el día de hoy", insistió.

El abogado defensor de Crespo, Pedro Orthusteguy, manifestó que están "absolutamente contentos con el resultado del fallo. Claro, nos habría gustado justamente poder recuperar los gastos del juicio para nuestro representado".

El exfiscal llamó al Ministerio Público a reformular "su criterio de persecución penal", planteando que "esperamos que reflexione la Fiscalía (...) ojalá no recurran y termine este triste episodio, a mi juicio, de error de persecución a los funcionarios de Carabineros que cumplieron las funciones constitucionales durante el estallido social".