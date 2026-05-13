ProChile y las claves de su éxito para internacionalizar la innovación local

Con 52 años de trayectoria, ProChile se consolida como el puente fundamental para que el talento nacional trascienda fronteras.

En una nueva edición de Esa es la idea en Cooperativa, Claudia Moreno, jefa del Departamento de Servicios, Innovación y Turismo de la institución, analizó el potencial exportador de Chile y las estrategias necesarias para triunfar en mercados globales altamente competitivos.

El objetivo de ProChile es preparar proyectos con "potencial exportador" para que logren sostenibilidad comercial fuera de nuestras fronteras, superando barreras idiomáticas y logísticas.

"Nuestras oficinas regionales tienen expertos asesores donde pueden ver en qué etapa se encuentra la empresa y qué brechas tiene", explicó.

Según la experta, muchas empresas cuentan con soluciones de calidad, pero carecen de la hoja de ruta adecuada. "Quizás tiene un súper buen producto, pero no sabe bien a qué mercado quiere llegar o le falta información sobre los pasos a seguir", añadió, destacando que ProChile actúa como un facilitador de "inteligencia de mercado".

Estrategias para triunfar en el exterior

La capacitación es fundamental en este proceso. ProChile ofrece una aula virtual y ejecutivos especializados.

"Les enseñamos a hacer negocios, pues no es lo mismo ir a China que ir a Perú o a México. Los protocolos y la cultura de negocios son súper distintos. En América Latina necesitas establecer lazos de confianza fuertes, como ir a cenar, mientras que en Estados Unidos el negocio es mucho más directo", afirmó.

Para innovadores y startups, los requisitos varían: "Tienen que tener un producto o servicio que esté empaquetado y que sea escalable... si tienes una innovación disruptiva, con eso puedes salir mucho más fácil".

Chile como "Laboratorio natural"

El reconocimiento de Chile en el extranjero va más allá de sus recursos naturales; hoy se le valora por su estabilidad y talento. "Chile es de los líderes en América Latina en cuanto a innovación", afirmó Moreno.

Entre los atributos que facilitan este éxito, destacó la calidad de la educación superior, la resiliencia del capital humano y la solidez del marco legal: "Nuestro sistema financiero, las leyes y toda la institucionalidad pública donde se respetan las normas hacen que Chile sea un laboratorio natural para probar innovaciones que solucionen problemas a nivel global".

Actualmente, ProChile enfoca sus esfuerzos en diversificar mercados hacia el sudeste asiático (Asean), África y consolidar presencia en potencias como EE.UU. y China a través de los Chile Weeks, asegurando que la innovación nacional, desde la inteligencia artificial aplicada al agro hasta las energías renovables, encuentre su lugar en el mundo.