Estudiante chileno ganó premio en China por reciclar residuos de la minería

Benjamín Jara, estudiante de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Chile, obtuvo medalla de bronce y el Premio del Público en el China-Latin America Youth Challenge to Alleviate Poverty, competencia organizada por la Universidad de Tsinghua junto a J-PAL y el Tsinghua Latin America Center.

La propuesta de Jara, llamada "Minova", plantea reutilizar los residuos generados por la actividad minera para fabricar materiales de construcción sostenibles.

La iniciativa busca impulsar la economía circular y el desarrollo local en comunidades ubicadas cerca de faenas mineras en Chile.

De Santiago a Beijing

Como parte del reconocimiento, el estudiante viajó a China para presentar su proyecto ante académicos y competidores de distintos países de América Latina. También participó en actividades académicas e intercambios con estudiantes chinos.

"Fue una experiencia muy enriquecedora, porque permitió conectar la ingeniería con desafíos sociales y territoriales, además de generar redes internacionales", señaló Jara.

Ingeniería chilena en los ojos de Tsinghua

El China-Latin America Youth Challenge to Alleviate Poverty es uno de los certámenes universitarios más relevantes para el vínculo académico entre China y la región.

La participación de estudiantes chilenos en este tipo de instancias refleja el creciente interés de universidades chinas por sumar a Latinoamérica en sus redes de innovación social.