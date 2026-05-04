Estudiantes chilenos clasificaron por primera vez a final mundial tecnológica en China

Tres estudiantes chilenos de Ingeniería en Informática de Duoc UC clasificaron a la final mundial de la Huawei ICT Competition 2025-2026, que se realizará entre el 2 y el 5 de junio en Shenzhen.

El equipo competirá en la categoría Computing, marcando un hito para Chile tanto por su debut en esta área como por la inclusión de la primera mujer en una delegación nacional en esta instancia.

Francisca Barrera, Alan Lander y Jorge Soto lograron su clasificación tras superar una exigente prueba práctica de cuatro horas, centrada en resolución de problemas reales en entornos de computación en la nube.

El desafío incluyó configurar sistemas de alto rendimiento y garantizar su operación eficiente y segura en tiempo real, una de las competencias clave que evalúa la Huawei ICT Competition.

Este avance posiciona a Chile por primera vez en la categoría Computing a nivel mundial, ampliando su presencia en uno de los torneos tecnológicos más relevantes del circuito internacional.

Participación femenina marca un hito

El equipo también destaca por la participación de Francisca Barrera, quien se convierte en la primera mujer chilena en alcanzar esta etapa en la categoría Computing.

"Representar a Chile en la final mundial es un sueño hecho realidad y un reconocimiento al trabajo en equipo que hemos realizado. Además, ser la primera mujer en clasificar en esta categoría es un hito que espero inspire a más mujeres a sumarse a estas áreas", afirmó la estudiante.

A este elemento se suma la presencia de alumnos vespertinos, lo que refleja la diversidad de trayectorias dentro de la formación tecnológica en Chile.

Competencia global con foco en habilidades digitales

La Huawei ICT Competition, que se realiza desde 2015, reúne a estudiantes de distintos países como India, Brasil, Singapur y Polonia, con el objetivo de fortalecer habilidades digitales, innovación y resolución de problemas tecnológicos.

En la final mundial, más de 100 equipos deberán enfrentar una prueba de ocho horas, donde resolverán un desafío técnico utilizando tecnología Huawei en áreas como Network, Computing y Cloud.

Chile ya ha destacado en el certamen

El avance del equipo de Duoc UC se suma a resultados recientes de Chile en esta competencia. En 2025, estudiantes de la misma institución obtuvieron el segundo lugar mundial en la categoría Network, superando a más de 210 mil participantes.

Desde Duoc UC valoraron el logro como una señal del nivel de preparación de sus estudiantes en un entorno global competitivo.

"Esta clasificación es una muestra concreta del talento, esfuerzo y nivel de preparación de nuestros estudiantes en un escenario global altamente competitivo", señaló Alejandra Acuña, directora de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

La clasificación a la final mundial de la Huawei ICT Competition no solo marca un hito para el país en la categoría Computing, sino que también refuerza el posicionamiento de Chile en formación tecnológica a nivel internacional.

El desempeño del equipo en Shenzhen será clave para medir el nivel competitivo frente a potencias tecnológicas y consolidar la presencia chilena en este tipo de competencias globales.