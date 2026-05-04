Poduje peleó ahora con parlamentarios del Biobío: Alvarado y Quiroz ofrecieron disculpas

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, protagonizó una nueva pelea con parlamentarios -esta vez de la Región del Biobío-, y el incidente motivó que la Democracia Cristiana le planteara una "queja formal" al Gobierno.

La situación ocurrió la noche del domingo en dependencias del Serviu: seis diputados y dos senadores de la zona se reunieron con autoridades del Ejecutivo para abordar la situación de la empresa Tapusa; constructora española que ha dejado abandonadas varias obras en la Provincia de Concepción.

Según relataron los presentes, el conflicto estalló cuando el diputado socialista Antonio Rivas planteó que, según la compañía, el incumplimiento se debe a que el Estado le debe 6.000 millones de pesos, y Poduje respondió asimilando este planteamiento con el de un lobista.

El presidente nacional de la DC, Álvaro Ortiz, estuvo presente en la reunión y denunció ya anoche, vía redes sociales, que la actitud de Poduje fue "prepotente e irrespetuosa".

Esta mañana el timonel llegó temprano al Palacio de La Moneda junto al jefe de la bancada, Jorge Díaz, y otros diputados, para discutir el proyecto de reconstrucción nacional con los ministros de Interior y Hacienda, Claudio Alvarado y Jorge Quiroz.

Inició la cita, sin embargo, quejándose por lo acontecido anoche, según el mismo explicó a la salida.

"Se generó un diálogo muy áspero con el diputado socialista Antonio Rivas, de manera bastante irrespetuosa, bastante prepotente (por parte de Poduje). Yo pedí la palabra para poder colocar paños fríos en esta situación... yo había visto solamente por televisión los descontroles del ministro Iván Poduje, pero ahora fuimos testigos todos los que estábamos en esa reunión", explicó Ortiz.

El timonel añadió que el arquitecto "también tuvo unos dimes y diretes con el senador socialista Gastón Saavedra".

La bancada de diputados de la DC visitó La Moneda esta mañana para hablar sobre el proyecto de reconstrucción, pero el incidente con el expanelista de "Sin Filtros" marcó la cita e incluso llegó a ponerla en duda.

"Terminada la reunión me acerqué, me despedí, le dije que además de ser diputado del Distrito 20 soy presidente nacional del partido; que veníamos a conversar cómo podemos colaborar y ayudar y ese tipo de acciones en nada suma, en absolutamente nada", prosiguió.

La respuesta de Poduje fue, según Ortiz, "que en realidad le daba lo mismo lo que pensábamos... Me dijo: 'Me da lo mismo con quién usted se reúna'. Le dije que era presidente de un partido, me dijo que él no tenía idea, 'que te vaya bien, haz lo que quieras'...".

"Hemos recibido las disculpas"

Ante lo ocurrido, "hoy le hemos expresado nuestra queja formal al Gobierno. Así comenzamos la reunión (de esta mañana), donde incluso vimos (evaluamos) si entrábamos o no, porque no es primera vez, y si un ministro basurea como quiere a cualquier ciudadano, lo hace con un colega de trabajo que es un ministro —de Hacienda—, lo hace con parlamentarios, difícilmente podemos avanzar", alegó el exalcalde de Concepción.

No obstante, "hemos recibido las disculpas del ministro Alvarado, del ministro Quiroz, y por cierto las hemos aceptado, porque con personas como el ministro Alvarado, como el ministro Segpres (José García Ruminot), uno se puede entender y puede avanzar, pero no con las actitudes prepotentes, irresponsables y totalmente fuera de sí que ha tenido Iván Poduje", enfatizó Ortiz.

Sólo la semana pasada, el "estilo Poduje" desató disputas públicas con el senador Alfonso de Urresti (PS), la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), y el aludido ministro Quiroz.