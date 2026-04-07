La revista China Hoy, en su edición de abril de 2026 titulada "Una hoja de ruta hacia el futuro", repasa el camino que delineó China para el plan quinquenal 2026-2030, definida tras las reuniones políticas de las "Dos Sesiones".

El artículo "Un quinquenio para América Latina" analiza las oportunidades estratégicas para América Latina frente al rumbo de China hacia un modelo de desarrollo de alta calidad, centrado en la seguridad económica, la innovación y la transición ecológica.

En "De la conversación a la acción", la revista analiza la evolución de la inteligencia artificial (IA) en China, destacando su transición desde la simple "conversación" hacia el razonamiento profundo y la acción a través de agentes inteligentes de nuevo tipo.

"Un rincón de Chile en China" cuenta la trayectoria de Rodrigo Riveros, un empresario chileno que ha logrado posicionar con éxito la cultura y gastronomía de nuestro país en Shanghai, tras establecerse definitivamente en 2014 con Yingos.

En "El Festival de las Antorchas", la edición de abril relata la celebración más emblemática de la etnia yi en las provincias de Yunnan, Guizhou y Sichuan que refleja la antigua veneración de este pueblo por el fuego como un don divino para ahuyentar plagas y asegurar cosechas abundantes.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de abril de la revista China Hoy by Efecto China