La edición de octubre de China Hoy destaca la conmemoración de los 80 años del fin de la II Guerra Mundial, como le decimos en Occidente, o la Guerra Antifascista Mundial, como le llaman en el gigante asiático.

En el artículo "El significado de la guerra", la revista conversó con el historiador chino Wang Chaoguang, exdirector del Instituto de Historia Mundial de la Academia China de Ciencias Sociales, quien explicó la relevancia de conmemorar este hito.

En "Tras las huellas de Xie Weijin", la revista reconstruye la historia de un militar y miembro del Partido Comunista de China que viajó a Europa como brigadista internacional para luchar contra el fascismo durante la Guerra Civil Española.

El artículo "La osada reinvención de Jilin" describe la transformación de esta provincia al noreste de China, que pasó de ser un antiguo centro industrial a un polo moderno de innovación tecnológica, desarrollo agrícola y comercio transfronterizo.

"Una nueva forma de dar a conocer China" relata cómo jóvenes creadores de contenido de América Latina y el Caribe están contribuyendo a dar a conocer una imagen moderna y diversa de China a través de las redes sociales.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de octubre de la revista China Hoy by Efecto China