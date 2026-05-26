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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Política y RREE

Presidente Kast designó al exsubsecretario Alfonso Silva como nuevo embajador en China

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La Cancillería resaltó su vasta experiencia en delegaciones de primer orden, habiendo liderado antes las misiones en EE.UU., India y Canadá.

Presidente Kast designó al exsubsecretario Alfonso Silva como nuevo embajador en China

Foto: ATON (archivo)

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes que el Presidente José Antonio Kast designó al diplomático Alfonso Silva como el nuevo embajador de Chile ante la República Popular China.

Según los antecedentes proporcionados por la Cancillería, el funcionario de 75 años es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y cuenta con diplomados de especialización de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, así como de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera en el servicio exterior, el nuevo representante estratégico en Beijing ha ocupado cargos de alta responsabilidad política y jurídica: ejerció como subsecretario de Relaciones Exteriores (2012-2014 y 2018), fue director general de Política Exterior y asumió un rol clave como coagente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya durante la demanda marítima interpuesta por Bolivia.

Asimismo, el Ministerio de RR.EE. destacó su amplia experiencia en delegaciones diplomáticas de primer orden, habiéndose desempeñado previamente como embajador de Chile en Estados Unidos, India y Canadá.

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