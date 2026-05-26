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Tópicos: Deportes | Fútbol | Programación

Los partidos de la fase grupal del Mundial 2026 que serán transmitidos en TV abierta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Chilevisión confirmó su programación de duelos para la primera etapa de la Copa del Mundo.

Los partidos de la fase grupal del Mundial 2026 que serán transmitidos en TV abierta
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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio y el canal Chilevisión (CHV) confirmó los partidos de la fase grupal que se transmitirán en TV abierta.

De acuerdo al canal nacional, de momento sólo está confirmada la programación de los duelos entre el 11 y el 27 de junio, contemplando desde el inicio al término de la fase grupal.

Los partidos de las rondas eliminatorias posteriores que se verán por TV abierta aún están por definir.

Revisa la programación del Mundial en la fase grupal por TV abierta:

FECHA 1

Jueves 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica. 15:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. 15:00 horas. Grupo B. BMO Field, Toronto
  • Estados Unidos vs. Paraguay. 21:00 horas. Grupo D. SoFI Stadium

Sábado 13 de junio

  • Catar vs. Suiza. 15:00 horas. Grupo B. Levi's Stadium, San Francisco
  • Brasil vs. Marruecos. 18:00 horas. Grupo C. MetLife Stadium, Nueva Jersey

Domingo 14 de junio

  • Países Bajos vs. Japón. 16:00 horas. Grupo F. AT&T Stadium, Dallas
  • Costa de Marfil vs. Ecuador. 19:00 horas. Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Lunes 15 de junio

  • Bélgica vs. Egipto. 15:00 horas. Grupo G. Gillette Stadium, Boston
  • Arabia Saudita vs. Uruguay. 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami

Martes 16 de junio

  • Francia vs. Senegal. 15:00 horas. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Argentina vs. Argelia. 21:00 horas. Grupo J. Arrowhead Stadium, Kansas City

Miércoles 17 de junio

  • Inglaterra vs. Croacia. 16:00 horas. Grupo L. AT&T Stadium, Dallas
  • Uzbekistán vs. Colombia. 22:00 horas. Grupo K. Estadio Azteca, Ciudad de México

FECHA 2

Jueves 18 de junio

  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. 15:00 horas. Grupo B. SoFi Stadium, Los Angeles
  • Canadá vs. Catar. 18:00 horas. Grupo B. BC Place, Vancouver

Viernes 19 de junio

  • Estados Unidos vs. Australia. 15:00 horas. Grupo D. Lumen Field, Seattle
  • Escocia vs. Marruecos. 18:00 horas. Grupo C. Gillette Stadium, Boston

Sábado 20 de junio

  • Alemania vs. Costa de Marfil. 16:00 horas. Grupo E. BMO Field, Toronto

Domingo 21 de junio

  • Túnez vs. Japón. 00:00 horas. Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey
  • España vs. Arabia Saudita. 12:00 horas. Grupo H. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta
  • Bélgica vs. Irán. 15:00 horas. Grupo G. SoFi Stadium, Los Angeles
  • Uruguay vs. Cabo Verde. 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami 

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs. Austria. 13:00 horas. Grupo J. AT&T Stadium, Dallas
  • Noruega vs. Senegal. 20:00 horas. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Jordania vs. Argelia. 23:00 horas. Grupo J. Levi's Stadium, Santa Francisco 

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán. 13:00 horas. Grupo K. NRG Stadium, Houston
  • Inglaterra vs. Ghana. 16:00 horas. Grupo L. Gillette Stadium, Boston
  • Panamá vs. Croacia. 19:00 horas. Grupo L. BMO Field, Toronto

FECHA 3

Miércoles 24 de junio

  • Escocia vs. Brasil. 18:00 horas. Grupo C. Hard Rock Stadium, Miami
  • República Checa vs. México. 21:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México

Jueves 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania. 16:00 horas. Grupo E - MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • Túnez vs. Países Bajos. 19:00 horas. Grupo F. Arrowhead Stadium, Kansas City
  • Paraguay vs. Australia. 22:00 horas. Grupo D. Levi's Stadium, San Francisco

Viernes 26 de junio

  • Noruega vs. Francia. 15:00 horas. Grupo I. Gillette Stadium, Boston
  • Uruguay vs. España. 20:00 horas. Grupo H. Estadio Akron, Guadalajara

Sábado 27 de junio

  • Colombia vs. Portugal. 19:30 horas. Grupo K. Hard Rock Stadium, Miami

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