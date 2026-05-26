Los partidos de la fase grupal del Mundial 2026 que serán transmitidos en TV abierta
Chilevisión confirmó su programación de duelos para la primera etapa de la Copa del Mundo.
Chilevisión confirmó su programación de duelos para la primera etapa de la Copa del Mundo.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio y el canal Chilevisión (CHV) confirmó los partidos de la fase grupal que se transmitirán en TV abierta.
De acuerdo al canal nacional, de momento sólo está confirmada la programación de los duelos entre el 11 y el 27 de junio, contemplando desde el inicio al término de la fase grupal.
Los partidos de las rondas eliminatorias posteriores que se verán por TV abierta aún están por definir.
Revisa la programación del Mundial en la fase grupal por TV abierta:
Jueves 11 de junio
Viernes 12 de junio
Sábado 13 de junio
Domingo 14 de junio
Lunes 15 de junio
Martes 16 de junio
Miércoles 17 de junio
Jueves 18 de junio
Viernes 19 de junio
Sábado 20 de junio
Domingo 21 de junio
Lunes 22 de junio
Martes 23 de junio
Miércoles 24 de junio
Jueves 25 de junio
Viernes 26 de junio
Sábado 27 de junio