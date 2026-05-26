Los partidos de la fase grupal del Mundial 2026 que serán transmitidos en TV abierta

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio y el canal Chilevisión (CHV) confirmó los partidos de la fase grupal que se transmitirán en TV abierta.

De acuerdo al canal nacional, de momento sólo está confirmada la programación de los duelos entre el 11 y el 27 de junio, contemplando desde el inicio al término de la fase grupal.

Los partidos de las rondas eliminatorias posteriores que se verán por TV abierta aún están por definir.

Revisa la programación del Mundial en la fase grupal por TV abierta:

FECHA 1

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica. 15:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. 15:00 horas. Grupo B. BMO Field, Toronto

15:00 horas. Grupo B. BMO Field, Toronto Estados Unidos vs. Paraguay. 21:00 horas. Grupo D. SoFI Stadium

Sábado 13 de junio

Catar vs. Suiza. 15:00 horas. Grupo B. Levi's Stadium, San Francisco

Grupo B. Levi's Stadium, San Francisco Brasil vs. Marruecos. 18:00 horas. Grupo C. MetLife Stadium, Nueva Jersey

Domingo 14 de junio

Países Bajos vs. Japón. 16:00 horas. Grupo F. AT&T Stadium, Dallas

Grupo F. AT&T Stadium, Dallas Costa de Marfil vs. Ecuador. 19:00 horas. Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Lunes 15 de junio

Bélgica vs. Egipto. 15:00 horas. Grupo G. Gillette Stadium, Boston

Grupo G. Gillette Stadium, Boston Arabia Saudita vs. Uruguay. 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal. 15:00 horas . Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey

. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey Argentina vs. Argelia. 21:00 horas. Grupo J. Arrowhead Stadium, Kansas City

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs. Croacia. 16:00 horas. Grupo L. AT&T Stadium, Dallas

Grupo L. AT&T Stadium, Dallas Uzbekistán vs. Colombia. 22:00 horas. Grupo K. Estadio Azteca, Ciudad de México

FECHA 2

Jueves 18 de junio

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. 15:00 horas. Grupo B. SoFi Stadium, Los Angeles

Grupo B. SoFi Stadium, Los Angeles Canadá vs. Catar. 18:00 horas. Grupo B. BC Place, Vancouver

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia. 15:00 horas. Grupo D. Lumen Field, Seattle

Grupo D. Lumen Field, Seattle Escocia vs. Marruecos. 18:00 horas. Grupo C. Gillette Stadium, Boston

Sábado 20 de junio

Alemania vs. Costa de Marfil. 16:00 horas. Grupo E. BMO Field, Toronto

Domingo 21 de junio

Túnez vs. Japón. 00:00 horas. Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey

Grupo F. Estadio BBVA, Monterrey España vs. Arabia Saudita. 12:00 horas. Grupo H. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta

Grupo H. Mercedez-Benz Stadium, Atlanta Bélgica vs. Irán. 15:00 horas. Grupo G. SoFi Stadium, Los Angeles

Grupo G. SoFi Stadium, Los Angeles Uruguay vs. Cabo Verde. 18:00 horas. Grupo H. Hard Rock Stadium, Miami

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria. 13:00 horas. Grupo J. AT&T Stadium, Dallas

Grupo J. AT&T Stadium, Dallas Noruega vs. Senegal. 20:00 horas . Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey

. Grupo I. MetLife Stadium, Nueva Jersey Jordania vs. Argelia. 23:00 horas. Grupo J. Levi's Stadium, Santa Francisco

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán. 13:00 horas . Grupo K. NRG Stadium, Houston

. Grupo K. NRG Stadium, Houston Inglaterra vs. Ghana. 16:00 horas. Grupo L. Gillette Stadium, Boston

Grupo L. Gillette Stadium, Boston Panamá vs. Croacia. 19:00 horas. Grupo L. BMO Field, Toronto

FECHA 3

Miércoles 24 de junio

Escocia vs. Brasil. 18:00 horas . Grupo C. Hard Rock Stadium, Miami

. Grupo C. Hard Rock Stadium, Miami República Checa vs. México. 21:00 horas. Grupo A. Estadio Azteca, Ciudad de México

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania. 16:00 horas. Grupo E - MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupo E - MetLife Stadium, Nueva Jersey Túnez vs. Países Bajos. 19:00 horas . Grupo F. Arrowhead Stadium, Kansas City

. Grupo F. Arrowhead Stadium, Kansas City Paraguay vs. Australia. 22:00 horas. Grupo D. Levi's Stadium, San Francisco

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia. 15:00 horas. Grupo I. Gillette Stadium, Boston

Grupo I. Gillette Stadium, Boston Uruguay vs. España. 20:00 horas. Grupo H. Estadio Akron, Guadalajara

Sábado 27 de junio