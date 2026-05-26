Metro de Santiago fija para 2028 la instalación total de puertas de andén en la Línea 1

El gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro de Santiago, Carlos Melo, abordó este martes en Cooperativa el avance del proyecto de instalación de puertas de andén en las líneas convencionales del tren subterráneo de Santiago.

En entrevista con Lo que Queda Del Día, Melo explicó este cambio de estándar busca replicar la seguridad de las estaciones más modernas en las rutas más antiguas de la red.

"En nuestras líneas convencionales, las líneas 1, 2, 4 y 5, tenemos un estándar hoy distinto al de las líneas más nuevas, las líneas automáticas, en las que contamos con puertas de andén que generan esta mayor condición de seguridad para los viajes. Y por eso, hace un tiempo ya en Metro tomamos la decisión de avanzar con el proceso de instalación de puertas de andén en Línea 1", señaló el ejecutivo.

Durante el presente año se espera alcanzar un total de seis estaciones con este sistema de protección funcionando. (FOTO: ATON)

El proceso ya tiene "funcionando las puertas de andén en una de las dos vías en San Pablo y en Neptuno. Y en la estación San Pablo, la otra vía tiene las puertas instaladas y deberían entrar en operación en los próximos días", detalló Melo.

"Gradualmente durante el resto del año deberíamos alcanzar a completar seis estaciones con sus puertas de andén instaladas y funcionando, y al 2028 completar toda la Línea 1 con las puertas de andén operativas", aclaró en Cooperativa.

Sobre la importancia técnica de estas barreras, el gerente enfatizó que "son muy importantes porque ayudan a prevenir los incidentes externos".

"Los incidentes externos son todas las condiciones en las cuales se altera el estado de la vía por caída de objetos, por el ingreso de personas de forma no autorizada a la vía y que, por lo tanto, al generarse esa condición interrumpen el servicio para todos los pasajeros de la Línea 1", concluyó Melo.