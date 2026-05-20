Subsecretaria Paula Estévez inicia crucial gira en China

En un escenario internacional marcado por la incertidumbre económica, Chile busca consolidar su posición y abrir nuevas puertas en Asia-Pacífico, para ello, la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, comenzó de manera oficial una visita estratégica a la República Popular China, gira que busca profundizar la madura relación comercial entre ambos países y explorar vías de crecimiento inclusivo.

La agenda de la autoridad nacional contempla dos paradas clave que combinan el trabajo multilateral y las reuniones bilaterales de alto nivel.

Suzhou y el foro APEC

La subsecretaria participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se desarrolla en Suzhou.

En esta instancia, los esfuerzos de la delegación chilena estarán concentrados en la facilitación del comercio, el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes ante crisis globales y la promoción de un crecimiento económico que incluya a las PyMEs.

Beijing y el TLC

Posteriormente, Estévez se trasladará a la capital china para sostener una serie de encuentros bilaterales.

El objetivo central en Beijing será revisar, profundizar y proyectar a largo plazo el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Chile y el gigante asiático, el cual sigue siendo el motor de intercambio para los exportadores locales.

China se mantiene firmemente como el principal socio comercial de Chile. Desde la Subrei enfatizaron que esta gira apunta directamente a "generar más crecimiento y empleo para el país" a través de una diversificación de la oferta exportable.

Con este viaje, Chile reafirma su política de inserción internacional activa, buscando que los lazos con la segunda economía del mundo se traduzcan en oportunidades concretas para las empresas chilenas en el complejo panorama global actual.