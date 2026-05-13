Xinhua y el Gran Museo Egipcio fortalecen cooperación cultural entre China y Egipto

La agencia estatal china Xinhua y el Gran Museo Egipcio acordaron profundizar sus intercambos y cooperación cultural durante una reunión realizada en El Cairo entre el presidente de Xinhua, Fu Hua, y el director ejecutivo del museo, Ahmed Ghoneim.

El encuentro abordó el fortalecimiento del diálogo entre civilizaciones y la promoción cultural entre China y Egipto, en un contexto donde ambos países han buscado estrechar sus vínculos diplomáticos y culturales en los últimos años.

Durante la reunión, Fu Hua destacó que el Gran Museo Egipcio representa no solo un símbolo patrimonial para Egipto, sino también un ejemplo de los intercambios y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones.

El presidente de Xinhua aseguró que la agencia está dispuesta a seguir ampliando la cooperación con el recinto cultural egipcio, especialmente en áreas vinculadas a la difusión internacional y el intercambio cultural.

Además, planteó la necesidad de impulsar una visión de civilización basada en la igualdad, el diálogo, la inclusión y el aprendizaje mutuo, en línea con la llamada Iniciativa para la Civilización Global promovida por China.

Según Fu, este tipo de colaboración puede aportar "energía positiva" al fortalecimiento de los vínculos culturales entre China y Egipto, así como a la proyección cultural del denominado Sur Global.

El papel del Gran Museo Egipcio

Por su parte, Ahmed Ghoneim valoró el alcance internacional de Xinhua y afirmó que la red global de comunicación de la agencia china ha ayudado a ampliar la presencia internacional del Gran Museo Egipcio.

El ejecutivo señaló que el museo espera seguir desarrollando mecanismos de cooperación con medios y entidades culturales chinas para promover el intercambio entre civilizaciones.

El Gran Museo Egipcio, ubicado cerca de las pirámides de Giza, es considerado uno de los proyectos culturales más relevantes de Egipto y ha captado atención internacional por su colección arqueológica y su impacto en el turismo cultural de la región.

La reunión también refleja el creciente interés de China por fortalecer su presencia cultural en Medio Oriente y África a través de iniciativas vinculadas al patrimonio, la cultura y los medios de comunicación.

En los últimos años, Beijing ha impulsado diversas plataformas de cooperación cultural con países del Sur Global, utilizando herramientas como el intercambio académico, exposiciones patrimoniales y alianzas mediáticas internacionales.

Para China, la cooperación cultural con Egipto también tiene un componente estratégico, considerando el peso histórico y político del país árabe en la región.